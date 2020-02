Kaj Črnčec pravi o Janezu Janši

Črnčec, ki obtožbe zanika, se je danes odzval na facebooku

Janez Janša FOTO: Borut Živulovič/Reuters

Pooblaščena skupina Knovsa je na Nacionalnem preiskovalnem uradu preiskovala sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji . NPU so obiskali trije člani Knovsa, polegše(SDS) in(DeSUS). Po koncu nadzora je Mahnič za STA pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb s strani predsednika vladein njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca »z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije«.Spletni portal Požareport je namreč poročal, da naj bi Šarčev kabinet prek Črnčeca določenim kriminalistom znotraj Generalne policijske uprave »dostavil seznam ljudi, ki jih je treba informativno obdelati«. Po informacijah portala naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi SAB. Tako naj bi se kriminalisti pospešeno ukvarjali s privatizacijo Term Olimia in zbirali informacije o drugih prekrških omenjenih funkcionarjev in njihovih družinskih članov.Črnčec je na facebooku opisal, zakaj se je že kmalu po koncu osamosvojitvene vojne oddaljil od prvaka SDS. »Razhod z nekom, ki je kariero začel kot mladi komsomolec in je pred cerkvijo popisoval vernike, danes pa je goreč vernik, je bil naravna posledica. Način njegovega delovanja je škodljiv za demokracijo in za desnosredinsko politično opcijo, ki je ujetnik ex komunističnega totalitarca. Človeka, katerega edini motiv za delovanje v politiki sta slast po oblasti in neizmerna želja po maščevanju do vseh, ki so mu storili 'krivico. Knjiga spoznanj v zvezi s tem bi bila zelo debela.«V sedanji vlogi svetovalca za nacionalno varnost pa sta Črnčeca, kot je zapisal na facebooku, glede Janše negativno presenetili še dve stvari, in sicer, »zakaj je tako uslužen in pokoren do hrvaških nacionalnih interesov« in »zakaj in za koliko judeževih srebrnikov, milijonov je prodal slovenske nacionalne interese vzhodni sosedi«.​Črnčec meni, da moramo dobiti odgovore na ta vprašanja. »Potreboval sem čas, da sem spoznal vse razsežnosti takšnega, Sloveniji škodljivega modusa operandi Janeza Janše, ki ob njegovem klečanju na koruzi pri tujcih, doma sistematično napada temeljne družbene podsisteme, svobodo govora, javne besede ter druge ustavne vrednote. Včerajšnje lansiranje fake news o domnevnem množičnem špijoniranju, zloraba Knovs s strani poslancev SDS ter napad na policijo, nam kaže, kako blizu je Slovenija zdrsu v janševistični avtoritarizem, financiran s počenimi groši iz tujine. Spomnimo se vsi skupaj zgodovine, avtoritarizmi ali totalitarizmi so pohod začenjali prav skozi demokracijo in demontažo njenih institucij. Ne dovolimo, da Slovenija v letu 2020 stopi na to zgodovinsko preizkušeno napačno pot,« je sklenil.