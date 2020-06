FOTO:Kaj delajo epidemiologi, ko ni epidemije

Kje so epidemiologi, kakšna so njihova navodila, smo med epidemijo novega koronavirusa velikokrat slišali pozive k strokovnim pojasnilom. Poklic, ki ga opravlja kakih 25 ljudi v državi, nam je predstavil Zoran Simonović iz mariborske enote NIJZ, razbil mite o priklenjenosti na ambulanto in računalnik ter njihovo delo primerjal z ekologi. »Imamo nekaj pravih ekologov in veliko takih, ki se samookličejo zanje. Zdi se, da se zdaj vsi spoznajo na epidemiologijo, vendar je to specifična veda, ki zahteva izkušnje, znanje, občutek – tako kot vsaka druga veda.« V zadnjem času je novi koronavirus v ospredju vseh vaših nalog, s čim pa ...