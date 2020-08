Kaj hočejo starejši

Ljubljana – Združenje za dostojno starost Srebrna nit je na okrogli mizi prejšnji teden sprejelo stališča in zahteve, s katerimi bi pomagali starejšim, tako tistim, ki živijo doma, kot onim v domovih za starejše.Zato pozivajo vlado, naj z razpoložljivim strokovnim znanjem in razpoložljivimi sredstvi ter s podporo civilne družbe naredi odločilni korak in končno začne spreminjati razmere za kakovostno življenje starejših.V pozivu, pod katerega se je podpisala Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti, poudarjajo, naj vlada takoj izvede nujne sistemske in druge spremembe na področju kakovosti življenja starejših. Niso ...