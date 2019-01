Kaj in od koga si lahko prebivalci obetamo v zvezi s storitvami pametnih mest in vasi?

Spoštovani!Vabimo vas, da se nam pridružite na konferenci, ki bov kongresnem centru na Brdu pri Kranju.Osrednja tematika konference bo digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja in pametnih mest oziroma pametnih skupnosti. Uvodoma bodo predstavniki Banke Slovenije in drugi gostje predstavili zakonodajne in izvedbene novosti na področju plačilnih storitev, nato pa se bomo posvetili poslovnim modelom in konkretnim novostim bank in nebančnih ponudnikov mobilnega plačevanja, takojšnjih plačil ob vsakem času, postopnega nadomeščanja še vedno prevladujočega gotovinskega poslovanja in z njimi povezanih storitev.Ukvarjali se bomo s priložnostmi in nevarnostmi za vse nas, uporabnike različnih starostnih in drugačnih skupin, pa tudi z izzivi za javno upravo, lokalne skupnosti in gospodarstvo.Za predstavnike lokalnih skupnosti, javnih ustanov in potrošniških organizacij, obenem pa seveda tudi trgovcev, telekomunikacijskih operaterjev in ponudnikov prevozniških in drugih storitev, dobaviteljev energije in drugih bodo posebej zanimive predstavitve o storitvah pametnih mest in vasi.Tematika bo segala od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov, nadgradnje storitev ponudnikov energentov, ponudnikov prevoznih storitev, zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore in do storitev, plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja, naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti.Kako čim bolje izkoristiti priložnosti novih rešitev za različne starostne in geografske skupine uporabnikov, je izziv, ki bo terjal sodelovanje različnih deležnikov.V razpravi bomo soočili mnenja, kako naj bi k temu prispevale potrošniške organizacije z osveščanjem potrošnikov ter država in lokalne skupnosti s spreminjanjem kulture na področju plačevanja z oblikovanjem različnih spodbud. Poleg tega bomo preverili tudi možnosti vseh ponudnikov storitev, da s pravočasnim vključevanjem strank in cenovno politiko dosežejo varno, enostavno in prijazno uporabniško izkušnjo.Veselimo se srečanja z vami