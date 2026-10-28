Kaj išče Janša v beograjskih arhivih Udbe?

Slovenski premier Janez Janša je zmago Študentske liste in poraz liste nekdanjega predsednika države Aleksandra Vučića na parlamentarnih volitvah v Srbiji pospremil s svojevrstno zahtevo. Na družbenem omrežju x je zapisal takole: »Eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili. Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in preostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo.«

Zapisu je dodal objavo pisatelja Igorja Omerze o evropski komisarki za širitev Marti Kos in naslovnico njegove knjige o komisarki v hrvaškem prevodu. Omerza je navedel njene besede po zmagi študentov, češ da so vrata v EU odprta. Omerza je pri tem zapisal, da morajo v Srbiji najprej odpreti arhive zvezne in srbske Udbe ter vojaške KOS, nad čimer pa da evropska komisarka ne bo navdušena. Omerza je napisal knjigo Komisarka, v kateri med drugim navaja, da je Kosova na prehodu iz 80. let v 90. prejšnjega stoletja sodelovala z Udbo oziroma s Službo državne varnosti (SDV).

Slovenski arhivisti že dvajset let evidentirajo gradivo

Tu se pojavi vprašanje, koga ali kaj sploh išče Janša v arhivih Udbe in drugih varnostnih služb nekdanje Jugoslavije. Kakor je poročala rtvslo.si, so na vladnem uradu za komuniciranje pojasnili, da pogojevanje podpore Srbiji pri vstopanju v EU z izročitvijo arhivov za zdaj ni uradno stališče države in da vlada o tem še ni razpravljala.

Direktor Arhiva RS Andrej Nared (na arhivski fotografiji) je previdnejši glede velikih pričakovanj, kaj vse bi lahko razkrili arhivi Udbe in drugih agencij. FOTO: Marko Feist

Direktor Arhiva Republike Slovenije Andrej Nared je v Odmevih na TV Slovenija pojasnil, da slovenski arhivisti že približno dvajset let evidentirajo gradivo v Beogradu. Na podlagi dunajskega sporazuma o nasledstvu nekdanje Jugoslavije, podpisanega leta 2001 in veljavnega od leta 2004, si Slovenija prizadeva pridobiti izvirnike dokumentov, ki so nastali na njenem ozemlju, ter kopije skupnega jugoslovanskega arhivskega gradiva.

Slovenija je prve uradne zahteve pripravila že leta 2006, decembra 2017 pa ponovno zahtevala približno 119 arhivskih fondov, večinoma shranjenih v vojaškem arhivu srbskega obrambnega ministrstva. Po Naredovih besedah na zahteve ni dobila uradnega odgovora.

Kakor pravi direktor Arhiva RS Andrej Nared, sodelovanje med slovenskimi in srbskimi arhivisti večinoma poteka korektno, težave pa nastanejo pri odločitvah o izročitvi gradiva, za katere je potrebno soglasje političnih oblasti. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik

Težava pri predaji določenih originalnih dokumentov se pojavi, ko se zanje zavzema več držav naslednic, ki se sestajajo redko, v celotni sestavi nazadnje pred dvema letoma in pol. »Dunajski sporazum je bil sklenjen na nekih premisah dobre volje in v celoti ne ustreza realnemu stanju v presečnem datumu, na katerega je bil sklenjen,« je za TV Slovenija povedal nekdanji visoki predstavnik Slovenije za nasledstvo v času prve in tretje Janševe vlade Miha Pogačnik.

Po besedah nekdanjega direktorja jugoslovanskega arhiva Miladina Miloševića so bili dosjeji obveščevalnih služb večinoma uničeni med Natovimi napadi na Srbijo leta 1999.

Informacije kot orožje

Vsebina jugoslovanskih arhivov je bila v preteklosti že večkrat stvar politične polemike, toda prvi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Miha Brejc pravi, da v njih verjetno ni podatkov, ki bi očrnili ugled nekdanjih in aktualnih slovenskih politikov. »V teh arhivih, ki jih je po vsej verjetnosti ohranila Srbija ali pa jih ima v rokah, mora biti dokumentacija o akcijah v tujini. Kaj pričakuje predsednik vlade, ne vem, mogoče je hotel preusmeriti pozornost javnosti od bistvenih vprašanj, ki so povezana s Srbijo, to pa so ekonomski interesi Srbije v Sloveniji, ki jih Janša podpira,« je za TV Slovenija povedal Brejc.

Prvi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Miha Brejc pravi, da v arhivih nekdanje SFRJ verjetno ni podatkov, ki bi očrnili ugled nekdanjih in aktualnih slovenskih politikov. FOTO: Marko Feist

Po drugi strani pa pisatelj Igor Omerza pravi, da arhivi lahko razkrijejo lokacije ubitih v povojnih pobojih in ozadje afere JBTZ ali pa vsebujejo informacijo, ali je bil Milan Kučan res sodelavec KOS, se pravi tajne vojaške politične policije s tajnim imenom Plavje ali ne. To je lahko orožje v rokah nekoga, ki ima takšno informacijo in lahko deloma tudi izsiljuje v Sloveniji, recimo, Marto Kos, če ima informacijo o njenem sodelovanju z Udbo, je za TV Slovenija dejal Omerza.

Kaj se je ohranilo od arhivov Udbe?

Direktor Arhiva RS Andrej Nared je glede tovrstnih pričakovanj previdnejši. Kakor je povedal v Odmevih, je bilo po uradnih informacijah srbske strani pet arhivskih fondov zveznega sekretariata za notranje zadeve uničenih ali močno poškodovanih med Natovim bombardiranjem Beograda leta 1999. Slovenski arhivisti teh navedb niso mogli neodvisno preveriti, saj do omenjenega gradiva nimajo dostopa. Del dokumentov je sicer mogoče raziskovati v drugih beograjskih arhivih, vendar po Naredovih besedah ni dokazov, da bi tam hranili vse gradivo, ki ga pričakujejo posamezni raziskovalci.

Po besedah nekdanjega direktorja jugoslovanskega arhiva Miladina Miloševića so bili dosjeji obveščevalnih služb večinoma uničeni med Natovim bombardiranjem Beograda leta 1999 (na arhivski fotografiji). FOTO: Emil Vas/Reuters

Nared je poudaril, da sodelovanje med slovenskimi in srbskimi arhivisti večinoma poteka korektno, težave pa nastanejo pri odločitvah o izročitvi gradiva, za katere je potrebno soglasje političnih oblasti. Po njegovem v Srbiji primanjkuje politične volje za reševanje arhivskih vprašanj. Zato upa, da bi morebitne politične spremembe lahko omogočile napredek.

»Lahko povem, da je v vojaškem arhivu, v fondu neke varnostne agencije, po podatkih, ki sem jih dobil od kolega, ohranjenih okoli 146 škatel, ki smo jih mi pregledali. Vendar tam ni kaj posebno veliko gradiva, ki bi se nanašalo na Slovenijo. Sploh pa ne tako zanimivega, kot bi si želeli ali kot je omenil gospod Omerza,« je še povedal Nared.