Kaj je čakalo na referendum

Zaradi odločanja o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki posega tudi v krovni zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je na področju zdravstvenega zavarovanja skorajda povsem zastalo sprejemanje zakonodaje. Obravnava česa vsega se nam še obeta do konca mandata?
Koaliciji je z rahlimi spremembami vseeno pod streho uspelo spraviti zakon o digitalizaciji zdravstva, medtem ko je moral na referendumsko odločitev počakati predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki – kot navajajo na zdravstvenem ministrstvu – predstavlja enega ključnih zakonodajnih korakov pri izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Z njim se lotevajo predvsem položaja in obveznosti zavoda za zdravstveno zavarovanje.
V parlamentarno proceduro so že poslali tudi novelo o zdravniški službi, kjer naslavljajo lažje prehajanje iz specializacije urgentne medicine na družinsko. Kot je mogoče razumeti koalicijo, naj bi do konca mandata poskušali sprejeti še zakon o zdravstveni negi in babištvu, katerega cilj je – kot smo pisali v Delu – sistemsko urediti to področje ter dati reguliranima poklicema medicinske sestre in babice enakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklici v zdravstvu, ki svoj zakon že imajo.
Bolj negotovo pa je, ali bo prišlo do preoblikovanja obveznega zdravstvenega prispevka, ki prav tako že čaka na obravnavo, a so ga v parlament vložili poslanci SD, Levice in Miha Kordiš. Gibanje Svoboda je v nasprotju z obema manjšinskima koalicijskima partnericama do uvedbe progresivnosti zadržano, četudi jih k temu zavezuje koalicijska pogodba.
Poleg tega na zdravstvenem ministrstvu še snujejo spremembe zakona o pacientovih pravicah, lotevajo pa se tudi vprašanja odškodnin, a bi se jim lahko zgodilo, da bi za dokončno sprejetje teh zakonov zmanjkalo časa. Politika se neuradno pripravlja, da bodo parlamentarne volitve že v marcu.
Časovnica sprejemanja zakonov
Potem ko je bil zakon enkrat vložen v parlamentarno proceduro, je po podatkih državnega zbora – upoštevani so le podatki do parlamentarnih počitnic – redni zakonodajni postopek pri skupno 44 zakonih letos trajal od 15 do 178 dni. Najdlje prav pri zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, najmanj pa pri zakonu o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce. Pod črto je pri dobri polovici zakonov trajal manj kot tri mesece, medtem ko je na ravni tega mandata skrajšani postopek privedel do povprečno 50-dnevne obravnave predloga.
