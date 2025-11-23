Kaj je čakalo na referendum

Zaradi odločanja o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki posega tudi v krovni zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je na področju zdravstvenega zavarovanja skorajda povsem zastalo sprejemanje zakonodaje. Obravnava česa vsega se nam še obeta do konca mandata?

Koaliciji je z rahlimi spremembami vseeno pod streho uspelo spraviti zakon o digitalizaciji zdravstva, medtem ko je moral na referendumsko odločitev počakati predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki – kot navajajo na zdravstvenem ministrstvu – predstavlja enega ključnih zakonodajnih korakov pri izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Z njim se lotevajo predvsem položaja in obveznosti zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V parlamentarno proceduro so že poslali tudi novelo o zdravniški službi, kjer naslavljajo lažje prehajanje iz specializacije urgentne medicine na družinsko. Kot je mogoče razumeti koalicijo, naj bi do konca mandata poskušali sprejeti še zakon o zdravstveni negi in babištvu, katerega cilj je – kot smo pisali v Delu – sistemsko urediti to področje ter dati reguliranima poklicema medicinske sestre in babice enakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklici v zdravstvu, ki svoj zakon že imajo.

Bolj negotovo pa je, ali bo prišlo do preoblikovanja obveznega zdravstvenega prispevka, ki prav tako že čaka na obravnavo, a so ga v parlament vložili poslanci SD, Levice in Miha Kordiš. Gibanje Svoboda je v nasprotju z obema manjšinskima koalicijskima partnericama do uvedbe progresivnosti zadržano, četudi jih k temu zavezuje koalicijska pogodba.

Poleg tega na zdravstvenem ministrstvu še snujejo spremembe zakona o pacientovih pravicah, lotevajo pa se tudi vprašanja odškodnin, a bi se jim lahko zgodilo, da bi za dokončno sprejetje teh zakonov zmanjkalo časa. Politika se neuradno pripravlja, da bodo parlamentarne volitve že v marcu.