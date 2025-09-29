Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

V nadaljevanju preberite:

Po koncu tedna, ko se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bodo na ministrstvu za zdravje morda le lahko sprejeli odločitev, katere zakonodajne predloge, ki jih še pripravljajo, bi poskušali potrditi še do konca mandata. Njihovo sprejemanje je bilo te dni precej blokirano, saj tudi omenjeni akt, ki mu najbolj oporeka Aleš Primc, posega v enega najpomembnejših zdravstvenih predpisov – zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.