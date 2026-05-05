Kaj je bil razlog za skoraj celodnevno zaprtje avtoceste

Po včerajšnji skoraj celodnevni zapori primorske avtoceste se vrstijo odzivi in iskanje razlogov pa tudi krivcev za nastalo situacijo.

Vodja službe za upravljanje prometa in varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik je za TVS dejal, da je za dolgo zaporo avtoceste kriva tudi veterinarska inšpekcija. Tovornjak, ki se je prevrnil, je namreč prevažal polovice svinj, zato je morala o nadalnjih postopkih in usodi mesa odločiti inšpekcija.

Vendar pa se je ta odzvala zelo pozno. Prometna nesreča se je zgodila ob 5.12 zjutraj, dežurno veterinarko so prvič klicali šele dobri dve ure pozneje, na klice pa se je odzvala kar šest ur pozneje.

»OU UVHVVR Postojna je bil o dogodku obveščen ob 11.12. Na klic ob 7.22 in 7.47 se OU UVHVVR Postojna ni odzval,« so za portal 24ur navedli na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kaj je bil razlog za njeno neodzivnost, še preverjajo, poroča MMC.

Zaradi gneče na cestah je veterinarska inšpektorica na kraj nesreče prispela šele ob 12.40 in meso zaradi neustreznih higienskih standardov ocenila kot neprimerno za človeško prehrano.

Ker je prekladanje mesa potekalo ročno, je trajalo zelo dolgo. Vendar pa so na UVHVVR za 24ur opozorili, da se je prekladanje mesa pričelo že dolgo pred prihodom veterinarke, zato njena zapoznelost ni mogla biti kriva za dolgotrajnost zapore.

Prometno nesrečo je sicer po prvih podatkih povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok in pri tem oplazil avtobus, ki ga je z nasprotne strani pripeljal Ukrajinec. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana.