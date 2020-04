Kaj je s strategijo proti koroni v domovih za starejše?

Dosledna osamitev starejših je nujna

Skupnost socialnih zavodov ministru za zdravje Tomažu Gantarju očita, da po šestih tednih od epidemije še vedno nima enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV-2 v domovih za starejše. Foto Jože Suhadolnik/Delo



»Domovi so prepuščeni sebi«

Ljubljana – V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) so še naprej kritični do (ne)ukrepov ministrstva za zdravje, ki naj bi bilo soodgovorno za to, da je epidemija koronavirusa pri nas zahtevala največ žrtev v vrstah oskrbovancev domov za starejše. Šest tednov od razglasitve epidemije v Sloveniji ministrstvo za zdravje še vedno nima enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV-2 v domovih za starejše, so opozorili danes.Odzvali so se tudi na zaplet v ptujski bolnišnici, kamor naj bi prvotno premestili štirideset oskrbovancev doma za starejše iz Ljutomera , a je minister za zdravjeod namere zaradi nasprotovanja zaposlenih v bolnišnici odstopil. V Skupnosti pravijo, da gre za »upor s trditvami, da niso pripravljeni in usposobljeni za varno delo« z bolniki, okuženimi s koronavirusom.»Če to velja za bolnišnico, kako lahko minister za zdravje prelaga odgovornost na zaposlene in vodstva domov za starejše, ki niso zdravstvene ustanove?« se sprašujejo v prepričanju, da si starejši »takšnega odnosa ne zaslužijo« in da bosta v aktualni krizi vendar zmagali solidarna skrb ter empatija.Sicer pa se domovi za starejše po mnenju Skupnosti poleg izzivov, ki jih prinaša neznanka v obliki virusa, soočajo tudi z navodili in zahtevami pristojnih, ki se »nenehno spreminjajo in ne upoštevajo najboljših domačih in tujih praks«. Vse dosedanje izkušnje jasno in nedvoumno kažejo, trdijo v Skupnosti, da je širjenje koronavirusa v domovih za starejše mogoče učinkovito zajeziti le z dosledno osamitvijo vseh stanovalcev s covidom-19 zunaj domov. Vztrajajo, da so domovi za »bitko« proti tej bolezni kadrovsko, prostorsko in tehnično podhranjeni in pozivajo pristojne, da pri obravnavi obolelih starostnikov »krepijo družbeno solidarnost, medgeneracijsko povezanost, empatijo in enakopravnost vseh državljank in državljanov ter se vzdržijo vseh dejanj, ki bi lahko prispevala k stigmatizaciji in odklanjanju bolnih«.»Domovi za starejše, ki so epidemijo pričakali povsem zasedeni in kadrovsko podhranjeni, so pri skrbi za preprečevanje in zajezitev širjenja virusa Sars-CoV-2 ostali prepuščeni sami sebi. Čeprav je Skupnost ministrstvu za zdravje že marca predlagala osamitev vseh stanovalcev s covidom-19 na drugih lokacijah, predloga niso upoštevali. Pristojni so se zapletali s številnimi neusklajenimi izjavami: od zamisli, da bi iz domov selili domnevno zdrave stanovalce, nasvetov svojcem, da vzamejo bližnje iz domov, do neutemeljenih trditev, da so bolnišnice pripeljali v domove. V tem obdobju so domovi prejeli kar petindvajset različnih dokumentov z navodili ministrstva za zdravje, šest navodil ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter še dodatnih šestnajst dokumentov z navodili drugih deležnikov, kot sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza,« je še povedala, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.