Kaj je storiti delavcu, ki mu je odrejena karantena?

Če je delavec odpotoval v državo z rdečega seznama, bo moral ob povratku v 14-dnevno karanteno. Do nadomestila plače praviloma ne bo upravičen.Ob odhodu na dopust v državo z rdečega seznama je namreč moral poznati to dejstvo in bi se potovanju lahko ognil. Zato ni upravičeno odsoten z dela. Z delodajalcem se bo moral dogovorit o morebitni drugi obliki odsotnosti z dela, saj je po zakonu o delovnih razmerjih neupravičena odsotnost z dela kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kot taka podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.Delavec se lahko z delodajalcem dogovori, da bo v času karantene začasno opravljal delo od doma. Če to ni mogoče, lahko v dogovoru z delodajalcem koristi letni dopust ali neplačani letni dopust, kakor tudi ure. Če je delavec odpoved dobil, lahko njeno (ne)zakonitost preveri pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice.Ob odhodu v državo z rdečega seznama pa delavcu pripada nadomestilo plače v naslednjih primerih višje sile: smrti zakonca ali partnerja, smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, v primeru smrti staršev (očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega partnerja staršev, posvojitelja) ali ob rojstvu otroka. V teh primerih mora delavec delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, da odhaja v državo na rdečem seznamu iz osebnih razlogov. V teh primerih mu pripada nadomestilo plače v višini 50 odstotkov siceršnje plače, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.Če je delavec odpotoval v državo z rumenega ali zelenega seznama in je ob vrnitvi moral v karanteno, to pomeni upravičeno odsotnost z dela zaradi višje sile. Delodajalec mu ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Delavcu v tem primeru pripada nadomestilo palce v višini 50 odstotkov plače, do katere bi bil sicer upravičen, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Delodajalec lahko delavcu začasno omogoči tudi delo od doma. Izplačano nadomestilo plače država delodajalcu povrne v celoti. Delodajalec mora vlogo oddati na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Delavec se lahko z delodajalcem tudi v tem primeru dogovori, da bo za čas karantene koristil letni dopust ali ure.