Kaj krepi SDS in Janeza Janšo

36,9

odstotka vprašanih zagotovo ne bi volilo SDS



Kako je z odbojnostjo drugih strank?

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek FOTO: Jure Eržen

SDS je še vedno stranka z najvišjo stopnjo odbojnosti, a ta pada.

Večja je stopnja odbojnosti strankam Desus, SMC, NSi in zlasti Levice.

Afere glede nabav krepijo predvsem Janeza Janšo.

REUTERS Marjan Šarec, predsednik LMŠ FOTO: Christian Hartmann Reuters

Interpelacija proti Zdravku Počivalšku



Marjan Šarec (LMŠ) je prek twitterja napovedal vložitev interpelacije proti gospodarskemu ministru, sodu naj bi izbilo dno pismo nekdanjega direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška, v katerem je popisal dogajanje zadnjih tednov. Počivalšek v interpelaciji vidi »priložnost, da epidemijo celovito obravnavamo in predložimo vse dokaze, tudi kar se tiče neodzivnosti premiera prejšnje vlade«. Prvak SD Dejan Židan je ocenil, da je za dogajanje glede nabav odgovorna vlada kot celota ter obsodil koalicijo, ki nasprotuje »transparentnim nakupom brez posrednikov«. Interpelacija »za pet minut slave« se mu ne zdi primerna. SD se zavzema za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ. Podporo interpelaciji so takoj napovedali le v Levici, medtem ko SAB poudarja, da pri političnem obračunavanju med Šarcem, Počivalškom in Toninom ne bo sodelovala.

Ljubljana – Stranka premieradoživlja pomembne premike. Stopnja odbojnosti oziroma delež odgovorov na vprašanje, katere stranke zagotovo ne bi volili, se namreč že mesece znižuje. Aprila je ta delež vprašanih glede na marec padel za dobro šestino.Še marca je po podatkih Mediane stopnja odbojnosti presegala 44 odstotkov. Glede na število volivcev, ki so se udeležili zadnjih državnozborskih volitev – bi SDS glede na marec v aprilu na volilnem lističu lahko obkrožilo skoraj dodatnih 65 tisoč volivcev.V preteklosti je bila stopnja odbojnosti SDS precej višja in je po nekaterih anketah dosegla skoraj 70 odstotkov vprašanih. Se je pa po zadnjih državnozborskih volitvah, ko je SDS ne glede na to, da je stranka na njih zmagala, na koncu pa pristala v opoziciji, zniževal. V SDS rezultatov niso želeli komentirati., nekdanji minister vlade Janeza Janše in zdaj član strokovne skupine, ki je pomagala pripraviti protikoronske ukrepe, ocenjuje, da SDS kaže v opoziciji precej drugačen obraz kot v poziciji. »Ker veliko večino časa prebije v opoziciji, je v njej več grenkobe in zajedljivosti kot v strankah, ki so abonirane na oblast. In pri volivcih tudi. Ko SDS pride na oblast in se nič od kataklizmičnih napovedi njenih nasprotnikov ne uresniči, nobenega fašizma ni, ne državnega udara, ne cenzure, ampak pravzaprav povsem sredinske in socialne politike, je ljudi dosti težje prepričevati v to, kako strašno bi bilo, če bi SDS spustili blizu oblasti. Bolj kot se bo oddaljila od svoje opozicijske trdote, manj kot se bo spustila sprovocirati tistim, ki jo potrebujejo vso srborito, težje bodo ljudi prepričevali, kakšen bavbav to je,« je prepričan.SDS je sicer še vedno stranka, za katero potencialni volivci največkrat zatrdijo, da je zagotovo ne bi volili. A tudi raziskava Politikon, družbe Valicon , ki je odbojnost izmerila po volitvah in nato še leto in pol kasneje, potrjuje trend, ki ga je zdaj izmerila tudi Mediana.Kaj pa koalicijski partnerji SDS? Vsem trem (SMC, NSi in Desus) se je aprila glede na marec stopnja odbojnosti – nasprotno od SDS – povišala, kar pomeni, da izgubljajo potencialne volivce. Najbolj se je povišala Desusu, ki ga vodi, sama ena najbolj priljubljenih politikov na lestvicah, ki to merijo. Ne v Desusu in ne v SMC, ki ji ankete merijo porazno javnomnenjsko podporo (po zadnji anketi Mediane za Delo bi SMC volilo manj kot odstotek volivcev ), njenega prvakapa bremeni objektivna odgovornost pri poslih nabave zaščitne opreme, tega niso komentirali.V NSi, njen prvakje za pomoč pri nabavi zaščitne opreme prosil poslovneža, dvome o njegovi vlogi pa je zbujalo tudi dejstvo, da je njegova mati zaposlena v podjetju Acron, enem od dobaviteljev, s katerimi je podpisal pogodbo zavod za blagovne rezerve, vse »napade« odbijajo. »Aktivnosti NSi so že od prvega dne nove vlade namenjene boju z epidemijo koronavirusa in skrbi za varnost naših državljanov. Zaradi izrednih razmer v državi smo promocijo stranke v tem času seveda postavili nekoliko na stranski tir. Podpora javnosti variira iz meseca v mesec in pogosto je težko najti prave vzroke za to. Veseli nas, da podpora NSi kljub tem nihanjem ostaja stabilna in se giblje okoli 7 do 9 odstotkov med opredeljenimi volivci. Nedavna interna anketa je tudi pokazala, da anketiranci delo ministrov, poslancev in funkcionarjev NSi ocenjujejo kot dobro oziroma zelo dobro. Zato razlogov za zaskrbljenost ni,« ocenjuje.Med opozicijskimi strankami se je povečala stopnja odbojnosti Levici – na kar 17,7 odstotka, malenkost tudi SAB. Medtem ko se je SD, LMŠ in SNS stopnja odbojnosti zmanjšala. V opoziciji po stopnji odbojnosti Levici sledita stranki, ki ju voditain