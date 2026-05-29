Kaj lahko pričakujemo od ministra Jerneja Vrtovca

Jernej Vrtovec se bo vrnil na področje, ki ga dobro pozna. Ministrstvo za infrastrukturo je vodil v prejšnji Janševi vladi, ko je ta resor prvič presegel milijardo evrov proračunskih sredstev. V tem mandatu lahko pričakujemo nadaljevanje velikih infrastrukturnih prometnih projektov in nadaljevanja projekta drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. »Kontinuiteta se bo nadaljevala. V dveh letih, kolikor je Jernej Vrtovec vodil resor, je zagnal velike infrastrukturne projekte: od tretje razvojne osi do drugega tira. Dela mu ne bo zmanjkalo. Resor odlično pozna in ima izkušnje. V prvem mandatu je delo odlično opravljal,« je optimističen direktor zbornice gradbeništva na Gospodarski zbornici Slovenije Gregor Ficko. Predsednik Nove Slovenije (letnik 1985) ter ljubitelj teka in nogometa je ...