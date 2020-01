Kaj lahko upokojenci pričakujejo v novem letu?

Uskladitev pokojnin v znesku 6,5 evra ali za en odsotek? Vsekakor uskladitev z odstotkom. Povečanje pokojnin za nominalni znesek je neustrezno, nesistemsko in nevarno za sistem obveznega zavarovanja, poudarja Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ. Foto Leon Vidic

Za 40 let pokojninske dobe

63,5-odsotni odmerni odsotek



za ženske



58,5-odsotni



za moške







Zaradi povišanja odmernega odstotka za moške se bodo odhodki blagajne Zpiza povišali v letu 2020 za približno tri milijone evrov, v 2021 za približno sedem milijonov evrov, v 2022 za približno 13 milijonov, v letu 2023 za 21 milijonov, v letu 2024 za 32 milijonov in v letu 2025 za približno 45 milijonov evrov.

(koliko več pokojnine bo tako pridobil nekdo, ki se bo upokojil s 1. 1. 2020, v primerjavi s tistim, ki se je upokojil decembra 2019)? In koliko bo okvirno stal novi odmerni odstotek pokojninsko blagajno v prihodnjem letu?Za ženske bo ostal odmerni odstotek enak, 63,5-odstotni, za moške pa bo od 1. januarja letos za 40 let pokojninske dobe 58,5-odstotni, kar je za 1,25 odstotne točke več kot v letu 2019 in pomeni za dobra dva odstotka višjo pokojnino. Zvišanje odmernega odstotka pomeni za pokojninsko blagajno približno tri milijone evrov dodatnih odhodkov v letu 2020.V letu 2020, kot rečeno, za približno tri milijone evrov, v 2021 za približno sedem milijonov evrov, v 2022 za približno 13 milijonov, v letu 2023 za 21 milijonov, v letu 2024 za 32 milijonov in v letu 2025 za približno 45 milijonov evrov. V naslednjih letih pa za več kot 50 milijonov evrov.Za letos že zaradi omenjenega višjega odmernega odstotka za moške, za ženske, ki imajo možnost uveljaviti odmerni odstotek za otroke, pa to pomeni od 1,36 odstotka za enega otroka do 4,08 odstotka za največ tri, kar prinaša višjo pokojnino kot pa upokojitev v letu 2019. Tako za moške kot za ženske to velja samo v primeru upokojitve po pogojih ZPIZ-2. Višji odmerni odstotek in odmerni odstotek za otroke pa ne prideta v poštev za upokojene po pogojih ZPIZ-1.Po novem letu se bo po ZPIZ-2G odlog upokojitve še bolj obrestoval, saj bo še naprej aktivna oseba lahko namesto 20-odstotno prejemala 40-odstotno starostno pokojnino in še nekaj drugih ugodnosti, vsekakor pa je plača v povprečju še vedno bistveno višja od pokojnine.Za to ni potrebna nobena vloga. Zavod bo za vse tiste, ki so 31.12. 2019 prejemali 20 odstotkov starostne pokojnine (več kot 11.000), po uradni dolžnosti opravil prevedbo na 40 odstotkov. Ker bo pri prevedbi pri izračunu upoštevano tudi odstotno povečanje za čas prejemanja 20 odstotkov pokojnine, bo imel seveda zavod s to prevedbo zelo veliko dela. Zavod bo zato vsem upravičencem predvidoma konec februarja izvršil akontativno izplačilo 40-odsotne starostne pokojnine na način, da bo znesek 20 odstotkov pomnožil z dva. Potem pa bo v naslednjih mesecih zavod vsem izdal tudi odločbe, za tiste, ki bodo do tega upravičeni, tudi z upoštevanjem odstotnega povečanja.Vsekakor uskladitev z odstotkom. Povečanje pokojnin za nominalni znesek je neustrezno, nesistemsko in nevarno za sistem obveznega zavarovanja. Upajmo, da bo sprejet predlog državnega sveta, da se spremeni zakon, ki je to določil, in da bo uskladitev v decembru 2020 v odstotku, seveda če bo gospodarska rast več kot 2,5 odstotka.