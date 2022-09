Kaj lahko zamaje politično elito?

Avgustovsko merjenje javnomnenjske podpore vladi Roberta Goloba – v ponedeljek bomo objavili rezultate nove ankete – je pokazalo, da delo vlade negativno in zelo negativno ocenjuje 53,3 odstotka vprašanih. Kot srednje, pozitivno in zelo pozitivno ga je ocenilo 45,8 odstotka anketiranih. Predsednik vlade je včeraj po stotih dni dela svoje ekipe ocenil, da je edini minus, ki ga vidi, pravna nezmožnost urediti stanje na RTV. »To je edina šibka točka, ki nam jo bo morda uspelo urediti, saj vsak dan iščemo rešitve,« je napovedal.

Za življenje državljanov bo sicer zelo pomembno, kaj bo vlada delala v prihodnjih mesecih predvsem na področju blaženja posledic visokih cen energentov, draginje in inflacije. »Bolj kot javnomnenjske ankete bo relevantno nekaj drugega – na dvojih volitvah in na referendumski dan bo Golobova ekipa jasno izmerila podporo, ki jo dejansko ima,« je prepričan nekdanji minister za finance, ekonomist Janez Šušteršič.

Janez Šušteršič FOTO: Jože Suhadolnik

Janez Šušteršič ekonomist Vlada se je do zdaj ukvarjala predvsem s kadrovanjem in »političnimi« zakoni, kot so politično motivirane spremembe davčne zakonodaje. Gospodarstvo pa še ni dobilo nobenega jasnega odgovora, kaj lahko pričakuje. Da država pomaga predvsem tistim, ki brez pomoči ne bi mogli preživeti, je prav, hkrati pa je dejstvo, da bodo preostali trošili manj, kar bo prizadelo velik del gospodarstva. Moteča je sproščenost, saj ne napovedujejo nobenih resnih težav ne glede covida-19 ne glede gospodarske krize. V teh sto dneh se je pokazala tudi velika avtoritarnost v komunikaciji.

Da je do zdaj izmerjena podpora bolj kot izraz podpore delu te vlade še vedno predvsem izraz podpore zamenjavi vlade Janeza Janše, ki so jo volivci zavrnili na volitvah aprila, ocenjuje Andraž Zorko iz Valicona. Strinja se, da pravi preizkus podpore delu te vlade šele prihaja. »Podobno je bilo marca 2020 – tudi takrat je imela vlada Janeza Janše ob nastopu dokaj visoko podporo, ki pa je relativno hitro splahnela ob uvajanju za prebivalstvo neprijetnih ukrepov,« spomni.

Golobova vlada je napovedala pakete ukrepov za blažitev posledic draginje in energetske krize, kako bodo sprejeti, bomo videli šele, ko se bodo ti ukrepi ljudi zares dotaknili, ali pač ne, dodaja Zorko, saj po njegovem mnenju v Sloveniji že več let nimamo vlade, ki bi bila deležna iskrene podpore večine volivcev. »V trenutku, ko gospodarske in družbene okoliščine postanejo neugodne, prebivalci za svoje tegobe okrivijo vlado, katerakoli že je, odnos pa ni premo sorazmeren, ko se stvari obrnejo na bolje. Verjetno torej je, da se bo podpora vladi v prihodnjih mesecih znižala in ne nasprotno. To pa ne bo vplivalo na njeno preživetje, saj ima dovolj trdno podporo v parlamentu,« sklene sogovornik.

Podpora Golobovi vladi je za zdaj še izraz odpora do Janševe ekipe. Ciljani ukrepi za najbolj ogrožene bodo pomenili manjše trošenje pri preostalih. Trajno manjša ponudba energentov lahko pomeni tudi trajno energetsko draginjo.

Visoka cena za politično elito

Evropa je zadnjega pol leta po napadu Rusije na Ukrajino v veliki energetski krizi. Medtem ko države članice EU sankcionirajo Rusijo, se to izraža v precej zvišanih cenah energentov. Vlade se tega problema sicer poskušajo lotiti z enkratno pomoči gospodinjstvom ob energetski draginji, zniževanjem dajatev na energente in zamrznitvijo cen, kar pa po po oceni ekonomista Jožeta P. Damijana ni vzdržno. Zamrznitev cen pomeni, opozarja, da trgovci z energenti ne bodo več pripravljeni poslovati z izgubo ali bodo začeli množično propadati.

Toda resni izzivi bodo šele prišli to jesen in zimo, ko naj bi zahodne države uvedle cenovno kapico na rusko nafto in plin. »Ruski predsednik Putin se je na to že odzval in povedal, da bo Rusija tem državam povsem prenehala dobavljati nafto in plin. To pomeni zmanjšano ponudbo in še precej višje cene energentov. V primeru plina to lahko pomeni, da bo ob subvencioniranju cene za ključna podjetja treba uvesti redukcije in zapirati določena podjetja, pomeni lahko odpuščanja ali financiranje zaposlenih na čakanju. Toda trajno manjša ponudba pomeni tudi trajno energetsko draginjo kot v sedemdesetih letih, ki zaradi velike odvisnosti Evrope od ruskih energentov ne more biti rešena prej kot v petih letih oziroma dokler se ne konča vojna v Ukrajini,« poudarja ekonomist.

Jože P. Damijan FOTO: Jure Eržen

Jože P. Damijan ekonomist Razmere utegnejo doseči vrhunec v velikem nezadovoljstvu in množičnih demonstracijah ljudi, ki ne bodo želeli plačevati političnih sankcij proti Rusiji v temi in mrazu prek astronomskih cen energije ali s svojimi službami. Bolj ko bo mrzlo in višje ko bodo cene, večje bo nezadovoljstvo. Vse to lahko privede do političnih turbulenc, tako kot v Italiji, in vprašanje je, koliko evropskih vlad bo tudi politično preživelo do sredine prihodnjega leta. Politična cena vojne v Ukrajini utegne biti za evropsko politično elito zelo visoka.

