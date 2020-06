Kaj morate vedeti o novih ukrepih na mejah

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zadnje povečanje števila novih okužb pripisal prihodom okuženih iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Rusije, Švedske in ZDA. Zadnje tri so že dlje na tako imenovanem rdečem vladnem seznamu držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami. Od včeraj, ko je začel veljati ažuriran odlok o ukrepih na slovenskih mejah, so na njem tudi BiH, Srbija in Kosovo. Za prihode ali vrnitve iz teh držav veljajo novi, poostreni pogoji. Tri barve pandemijeNIJZ je moral svet v pogojih pandemije spet razdeliti na nova »bloka« in »neuvrščene«. Za epidemiološko najugodnejši, tako imenovani ...