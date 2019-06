Kaj nas steroidi učijo o spletnem kriminalu

Matjaž Škorjanc je znano ime slovenske programerske scene. Je soustanovitelj podjetja Nicehash, ki se ukvarja z rudarjenjem kriptovalut, in »človek, ki je bil pri rosnih 22 letih menda sposoben z enim klicem sesuti ameriško gospodarstvo«, če si izposodimo besede, s katerimi sta ga v uvodu ekskluzivnega intervjuja za Delo opisala novinarja Jan Bratanič in Roni Kordiš.Spraševala sta ga decembra 2017, ko se je kriptoevforija bližala vrhuncu in ko so Nicehashu v hekerskem napadu ukradli 4700 bitcoinov, takrat vrednih okoli 70 milijonov dolarjev. »Nikoli nisem bil heker, to je velik nesporazum. Jaz sem zgolj programer. Kar se je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.