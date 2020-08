Kaj ne sme manjkati v naši potovalni lekarni?

Kaj ne sme manjkati v naši družinski, osebni lekarni, lekarniški potovalki, ko smo na počitnicah ali daljšem potovanju?

V Lekarni Ljubljana razvili storitev telefarmacije, to je pogovor s farmacevtom in svetovanje na daljavo. Svetovanje traja do 30 minut, v tem času pacienti lahko dobijo informacije, ki jih potrebujejo, pravi mag. Mateja Praprotnik, mag. farm., strokovna vodja Lekarne Ljubljana



Med dopustom se mladi in stari pogosto poškodujejo. Kako si lahko sami takoj pomagamo?

Kaj svetujete mladim in starejšim, še zlasti v času koronovirusa?

Ali se je v času koronavirusa v lekarnah povečala potreba po posvetovanju?

Svetujemo še zdravila za lajšanje simptomov bolezni covid-19.

Kaj naj imamo v osebni lekarni oziroma kaj naj poiščemo v lekarni v aktualnem času koronovairusa?

Kronični bolniki naj imajo na vseh potovanjih s seboj zadostno količino vseh zdravil, ki jih redno uporabljajo za zdravljenje. Poleg teh v potovalno lekarno sodijo še zdravila za lajšanje bolečin in zniževanje povišane telesne temperature, lajšanje prebavnih težav, driske, zaprtja in zgage.Prav tako je priporočljivo imeti v njej zdravila proti potovalni slabosti in zdravila za lajšanje simptomov alergij. V potovalko sodijo tudi repelenti in izdelki za lajšanje pikov insektov. Ne pozabimo obližev, gaze in povojev. Za preprečevanje okužb svetujemo antiseptična pršila ali robčke za razkuževanje rok.Prav tako je priporočljiva krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem in krema za blaženje sončnih opeklin.Pravilna oskrba površinskih ran in prask je pomembna za preprečitev okužbe in s tem dodatnih komplikacij. Pred oskrbo rane si umijte ali razkužite roke, rane se ne dotikajte.Rano moramo najprej očistiti, tako da jo izpiramo pod tekočo vodo ali s fiziološko raztopino. Za čiščenje ran lahko uporabimo tudi milo ali razkužila, ki vsebujejo oktenidin, fenoksietanol ali klorheksidin, medtem ko uporaba alkohola ni primerna. Rano je po izpiranju treba pokriti s sterilno gazo ali obližem, da zmanjšamo možnost okužbe in jo mehansko zaščitimo.Gaza se lahko zasuši in prilepi na rano, zato jo pred prevezo lahko namočimo s fiziološko raztopino in tako preprečimo poškodbo tkiva ob zamenjavi preveze.Svetujemo dosledno upoštevanje vseh priporočil, kot so higiena rok ter pravilna in dosledna uporaba zaščitne maske. Med umivanjem rok moramo nanesti zadostno količino mila in roke umivati 60 sekund. Antiseptike uporabljamo takrat, ko nimamo na voljo tekoče vode in mila.Pomembno je tudi razkuževanje površin, ki se jih dotika veliko ljudi. S kirurško masko lahko zaščitimo osebe v svoji bližini pred okužbo, zato so te maske učinkovite, če jih uporabljamo vsi, na pravilen način.Pacienti iščejo nasvete pri farmacevtu v lekarni vsak dan, pred in med epidemijo in tudi zdaj. Tako kot med epidemijo še zdaj ne izvajamo meritev in pregleda uporabe zdravil.Smo pa v Lekarni Ljubljana razvili storitev telefarmacije, to je pogovor s farmacevtom in svetovanje na daljavo, po videokonferenci, ki omogoča prenos zvoka in slike ter s tem tudi boljši pretok informacij, zvišuje stopnjo razumevanja med udeleženci in daje občutek pristnosti v primerjavi s telefonskim pogovorom.Videokonferenca se lahko izvede na pametnem telefonu ali tabličnem, prenosnem ali namiznem računalniku, opremljenem s kamero. Pacienti se na storitev lahko naročijo s pomočjo virtualne asistentke, ki je dostopna na spletni strani Lekarne Ljubljana. Lahko izberejo lekarno in termin, ki jim ustreza.Uporaba spletne asistentke je preprosta in primerna tudi za računalniško nevešče uporabnike. Svetovanje traja do 30 minut, v tem času pacienti lahko dobijo informacije, ki jih potrebujejo.Svetujemo še zdravila za lajšanje simptomov bolezni covid-19. Za zniževanje vročine se kot prva izbira svetuje paracetamol. Suhi kašelj lahko lajšamo z zdravili, ki vsebujejo butamirat, ali rastlinskimi sirupi.Za lažje izkašljevanje lahko uporabljamo zdravila z acetilcisteinom, ambroksolom ali bromheksinom ter zdravila rastlinskega izvora. Težave z zamašenim nosom ublažimo s pršili, ki vsebujejo ksilometazolin ali oksimetazolin, boleče grlo pa s pastilami, ki vsebujejo antiseptike in lokalne anestetike.