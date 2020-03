Kaj pa sprehodi s psi?

Koliko psov je v Sloveniji?



V zadnjih 15 letih se je število registriranih psov v Sloveniji povečalo za sto tisoč. V centralnem registru psov je bilo decembra 2019 evidentiranih 235.000 psov.



Psi ali mačke se ne okužijo s koronavirusom

Vprašanja in odgovori na portalu NIJZ:



Ali se mora oseba, ki ima akutno okužbo dihal, izogibati stikom s hišnimi ljubljenčki? Okužba s sar - cov -2 pri domačih živalih doslej ni bila potrjena. Znane in opisane so okužbe z drugimi, doslej znanimi koronavirusi , zato se svetuje, naj se oseba, ki preboleva akutno okužbo dihal, izogiba stikom z domačimi živalmi. Kaj storiti, če je vaš hišni ljubljenček zbolel in bil v stiku z osebo, ki je okužena z virusom sars - cov -2? V tem primeru pokličite veterinarja, da se dogovorite za obisk. Vsekakor z obolelim hišnim ljubljenčkom ne obiščite ambulante za živali, ne da bi se prej posvetovali z osebjem ambulante. Ali hišni ljubljenčki, ki so bili v stiku z osebo, ki je okužena z virusom sars - covo -2, lahko širijo okužbo? Za zdaj ni dokazov, da bi se hišni ljubljenčki lahko okužili z virusom sars - cov -2 in da bi okužbo lahko širili dalje.

Srbski predsednikje napovedal, da bo v Srbiji kmalu sledila prepoved enournega sprehajanja psov, podobno prepoved imajo v Južni Afriki (dovoljeno le okoli bivališča), omejitve imajo Italijani, v Franciji so sprehodi s psi prav tako dovoljeni le v bližnji okolici doma. Ali se kaj podobnega obeta tudi pri nas?Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zagotavlja ljudem, da dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo sprehod, ki so ga načrtovali; tudi s psom, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.Na ministrstvu ugotavljajo, da odlok trenutno v zadostni meri služi svojemu glavnemu namenu, da se ljudje ne združujejo in da tudi na ta način omejimo širjenje virusa. Spremembe odloka zato ne načrtujejo, ponovno pa pozivajo vse prebivalce k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju tega ukrepa.Kot so že pred tedni objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da ne obstajajo nikakršni dokazi o tem, da se psi ali mačke lahko okužijo s koronavirusom. Podobno navajajo tudi drugi viri, kot so Center for Disease Control v ZDA, Public Health England, WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) in drugi.