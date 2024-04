Kaj počne Jure Leben, ki je vskočil namesto ginekologa Merla

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da je na njihovi listi za evropskega poslanca tudi Jure Leben, nekdanji državni sekretar in minister iz kvote SMC, ki je ustanovil stranko Z.dej in jo nato predal Robertu Golobu, ta pa jo je preimenoval v Gibanje Svoboda.

»Jure Leben je okoljevarstvenik, nekdanji minister za okolje in prostor, ki listi Gibanja Svoboda daje močno zeleno noto,« so zapisali v sporočilu za javnost glede kandidatne liste.

Pri Lebnu je sicer komisija za preprečevanje korupcije pravnomočno ugotovila kršitev integritete. To na primer pomeni, da ne more dobiti funkcij v upravi in nadzornem svetu Slovenskega državnega holdinga (SDH) ter nadzornih svetih družb v upravljanju SDH. Javno je to komisija objavila v drugi polovici januarja.

Naročil, da se vloga pospravi v predal Komisija je ugotovila, da Lebnovo ravnanje, ko je junija 2018 določenemu javnemu uslužbencu dvakrat naročil, naj vlogo družbe SHS Aviation o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Letališče Edvarda Rusjana Maribor pusti pri miru in jo da v predal, predstavlja kršitev integritete. Ugotovitev komisije je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je zavrnilo tožbo proti ugotovitvam. Gre za 25. pravnomočno kršitev integritete.

Ker v Gibanju Svoboda niso napisali, s čim konkretno se ukvarja zdaj, smo Lebna vprašali, od česa živi, saj se je s podjetnikom Jocem Pečečnikom, pri katerem je našel zatočišče po odhodu iz vlade, razšel v začetku septembra lani. Najprej nas je po odgovor napotil na Gibanje Svoboda.

Ko smo ga vprašali, ali to pomeni, da je na plačilni listi stranke, nam je odvrnil, da dela v kabinetu župana občine Škofljica. Tam so nam povedali, da je na zaupanje zaposlen na mestu podsekretarja občine.

Preden je sprejel županovo ponudbo, pa je deset mesecev brezplačno deloval v občinski posvetovalni skupini. »Posvetovalno telo je prostovoljno telo občank in občanov, ki želijo s svojimi izkušnjami, znanjem in povezavami pomagati pri razvoju občine. Zato so tudi skupno sprejeli temeljna izhodišča in vrednostna načela za kar najboljše sodelovanje pri uresničevanju zelo zahtevnih ciljev, ki jih ima občina v prihajajočem obdobju,« so nam sporočili. Konkretnega odgovora glede višine njegove plače niso navedli, se pa giblje sistemizacija tega delovnega mesta v razponu od 2390 do 3537 evrov bruto.

Glede na dostopne podatke ima sicer kandidat Gibanja Svoboda za evropskega poslanca, ki je na hitro vskočil namesto Aleksandra Merla – ta je do včeraj veljal za nosilca kandidatne liste –, od junija leta 2022 registriran tudi s. p. za okoljsko svetovanje. Podatkov o tem, koliko prihodkov ima na ta račun, ni.

Leben se je nazadnje v medijih pojavil kot kandidat za ministra za naravne vire in prostor po odhodu Uroša Brežana, vendar se je predsednik vlade na koncu odločil za drugo izbiro.

Tako se je rokoval Jure Leben (levo) s kolegi iz SMC ob odprtju makete drugega tira v Kopru. FOTO: Blaž Samec/Delo

Leben je bil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu v času vlade, v času vladepa minister za okolje in prostor. S te funkcije je odstopil zaradi afere maketa. Naročena maketa je bila domnevno preplačana, saj je ministrstvo javno naročilo oddalo dražjemu od dveh prijavljenih ponudnikov, cenejši pa naj bi bil pozneje podizvajalec pri projektu. Kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo je bil vodja tega projekta prav Jure Leben. To pa ni bila edina afera, v katero je bil vpleten.

Leta 2014 je razburjal v aferi magisterij. Cerarjeva vlada ga je namreč imenovala na položaj državnega sekretarja iz vrst stranke SMC na ministrstvu za okolje in prostor. Pri kandidiranju v organe stranke se je predstavljal kot magister znanosti, čeprav tega naziva ni imel. Po pogovoru s Cerarjem je Leben okoljski ministrici Ireni Majcen ponudil odstop in se začasno umaknil v hčerinsko podjetje Hotelov Bernardin.

Leta 2010 pa je odmevala njegova ideja, tedaj je bil zaposlen na uradu za podnebne spremembe, da bi družba BMW vladi Boruta Pahorja, občinam in drugim državnim ustanovam za obdobje petih let brezplačno posodila sto novih limuzin serije pet. Denar, ki bi ga vlada tako privarčevala brez lizinškega najema teh limuzin, pa bi namenili gradnji sončnih elektrarn na strehah javnih stavb. Z »donacijo« bi BMW utrdil tržni delež pri nas. Zaradi javnega pritiska in obtožb o korupciji je projekt ostal le pri ideji.