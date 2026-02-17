Kaj pokaže združevanje anket pred volitvami

Ena sama javnomnenjska raziskava je lahko zavajajoča, zato Politico združuje podatke iz več virov, da bi ponudil bolj realistično in uravnoteženo sliko. Kaj kaže njihovo združevanje glede razpoloženja slovenskega volilnega telesa v Sloveniji?

Združitev anket javnega mnenja. FOTO: Posnetek zaslona/Politico

Kot navajajo, je kljub skrbno in pravilno izvedeni metodologiji ena sama anketa, vzeta iz konteksta, lahko varljiva. Zato rezultate različnih nacionalnih anket ob upoštevanju velikosti vzorca in strukture sodelujočih statistično prilagodijo, da bi čim bolje odražali razpoloženje celotne države.

Posodobitev je bila opravljena 8. februarja. V parlament bi se uvrstilo sedem strank, tudi Resnica Zorana Stevanovića in Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča.

Sredi januarja pa so, kot izhaja tudi iz posameznih anket, Demokrati Anžeta Logarja prehiteli združeno listo NSi, Fokus in SLS. O tem smo v Delu že poročali, očitno je namreč, da je afera s hamburgerji Demokratom koristila.