Kaj pomeni obisk zvezdnikov moštva LA Lakers za promocijo Slovenije?

Obisk članov ekipe Los Angeles Lakers, ene od najbolj prepoznavnih športnih znamk na svetu, ima velik promocijski potencial za Slovenijo, so povedali v Slovenski turistični organizaciji (STO).

»Obisk predstavnikov kluba v Sloveniji je pobuda Luke Dončića in poteka v njegovi organizaciji, pri čemer nas izredno veseli, da se je odločil soigralce in druge predstavnike kluba pripeljati v svojo domovino. Takšen obisk sam po sebi ustvarja veliko zanimanje medijev in širše javnosti ter je pomembna priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije. Takšni trenutki lahko pomembno prispevajo k nadaljnjemu pozicioniranju Slovenije kot privlačne turistične destinacije, zlasti na ameriškem trgu, kjer imajo tako Luka kot drugi igralci moštva Los Angeles Lakers izjemen doseg in vpliv,« so navedli v odgovorih za medije.

Pomembne že objave košarkarjev na družbenih omrežjih

Ameriški igralci in drugi predstavniki kluba bodo v teh dneh spoznavali Slovenijo. »Verjamemo, da jih bo naša država navdušila in spodbudila k objavam ter deljenju doživetij na družbenih omrežjih,« so zapisali pri STO. To bodo podprli in nadgradili z lastnimi komunikacijskimi in promocijskimi dejavnostmi, med drugim z vsebinami na portalu slovenia.info, objavami na družbenih omrežjih, digitalnim oglaševanjem, komunikacijo z ameriškimi mediji ter umeščanjem nastalih vsebin v širšo zgodbo Slovenije kot turistične destinacije.

Prihod košarkarjev moštva LA Lakers v hotel Intercontinental. FOTO: Matej Družnik

V teh dneh so objavili video To ali ono, v katerem Luka kot ambasador slovenskega turizma sproščeno razkriva svoje najljubše plati Slovenije. Odziv je bil po njihovih navedbah izjemen, saj si je video na družbenih omrežjih ogledalo več kot štiri milijone ljudi. Navdušenje pred obiskom so ta teden stopnjevali z objavo novega videa z Luko, v katerem izpostavi svoje najljubše kraje v Sloveniji.

Kakšna je sicer učinkovitost promocijskih dejavnosti, povezanih z Dončićem in moštvom LA Lakers? Kot so odgovorili, je ameriški trg najpomembnejši čezmorski trg slovenskega turizma, zato na njem že vrsto let sistematično in dolgoročno gradijo prepoznavnost, ugled in zaželenost Slovenije kot turistične destinacije. Pomemben del promocije je sodelovanje z Dončićem, ki je ambasador slovenskega turizma. »Luka ima v ZDA izjemno prepoznavnost in velik komunikacijski doseg, zato sodelovanje z njim pomembno prispeva k približevanju Slovenije ameriškemu občinstvu ter k večji prepoznavnosti naše države kot turistične destinacije.«

Luka Dončić je pomemben tudi kot ambasador športa pri nas. FOTO: Leon Vidic

V času, ko je Dončić igral za klub Dallas Mavericks, so partnersko sodelovali tudi s tem klubom, so spomnili. Aktivnosti so skozi leta med drugim vključevale odmevne promocijske dogodke I feel Slovenia Night, oglaševanje na tekmah ter digitalne promocijske kampanje.

Američani prihajajo

Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200.000 gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449.000 prenočitev, so navedli. »Tako število prihodov kot prenočitev se je v primerjavi z letom 2024 povečalo za enajst odstotkov.« Pozitiven trend se nadaljuje. V prvi polovici letošnjega leta so v primerjavi z istim obdobjem lani zaznali 23 odstotkov več prihodov ameriških gostov in 21 odstotkov več njihovih prenočitev.

Ameriški gostje so za slovenski turizem pomembni tudi z vidika večje povprečne potrošnje in daljše dobe bivanja v primerjavi s povprečnim gostom v Sloveniji, poleg tega pogosto potujejo zunaj glavne turistične sezone.