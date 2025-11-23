  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Referendumski izid se ugotavlja dvostopenjsko. Foto Leon Vidic/delo
    Galerija
    Referendumski izid se ugotavlja dvostopenjsko. Foto Leon Vidic/delo
    Barbara Hočevar
    23. 11. 2025 | 19:05
    23. 11. 2025 | 19:05
    1:50
    A+A-

    Pobudniki referenduma so proti uveljavitvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za ugotavljanje izida ljudskega odločanja pri nas velja kvorum zavrnitve. Kaj to pomeni?

    Izpolnjena morata biti dva pogoja. V prvi vrsti mora proti glasovati več kot polovica tistih, ki se je referenduma udeležila, torej relativna večina, vendar to ni dovolj. Ti glasovi proti morajo prestavljati najmanj petino vseh volilnih upravičencev, ki jih je, po podatkih državne volilne komisije nekaj manj kot 1,7 milijona, torej je meja pri približno 339.000.  

    Tako določena referendumska večina predpostavlja dvostopenjsko ugotavljanje referendumskega izida, ki krepi legitimnost odločitve - najprej je treba ugotoviti, ali je večina glasujočih proti zakonu ali ne. Če je ta večina dosežena, pa je treba ugotoviti, ali je to petina upravičencev. Če je tudi tu odgovor pritrdilen, pomeni, da je zakon zavrnjen.

    V primeru, da kateri od pogojev ne bo izpolnjen, pa bo zakon na referendumu potrjen. Državna volilna komisija bo izvedla postopek ugotavljanja izida glasovanja in sprejela akt, ki bo objavljen v uradnem listu.

    Zakon bi v tem primeru začel veljati 15. dan po tej objavi, uporabljati pa bi se začel šest mesecev kasneje.

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    referendumkvorumzakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

