Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

Pobudniki referenduma so proti uveljavitvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za ugotavljanje izida ljudskega odločanja pri nas velja kvorum zavrnitve. Kaj to pomeni?

Izpolnjena morata biti dva pogoja. V prvi vrsti mora proti glasovati več kot polovica tistih, ki se je referenduma udeležila, torej relativna večina, vendar to ni dovolj. Ti glasovi proti morajo prestavljati najmanj petino vseh volilnih upravičencev, ki jih je, po podatkih državne volilne komisije nekaj manj kot 1,7 milijona, torej je meja pri približno 339.000.

Tako določena referendumska večina predpostavlja dvostopenjsko ugotavljanje referendumskega izida, ki krepi legitimnost odločitve - najprej je treba ugotoviti, ali je večina glasujočih proti zakonu ali ne. Če je ta večina dosežena, pa je treba ugotoviti, ali je to petina upravičencev. Če je tudi tu odgovor pritrdilen, pomeni, da je zakon zavrnjen.

V primeru, da kateri od pogojev ne bo izpolnjen, pa bo zakon na referendumu potrjen. Državna volilna komisija bo izvedla postopek ugotavljanja izida glasovanja in sprejela akt, ki bo objavljen v uradnem listu.

Zakon bi v tem primeru začel veljati 15. dan po tej objavi, uporabljati pa bi se začel šest mesecev kasneje.