Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

Med vsemi štirimi vprašanji, o katerih so danes odločali volivci, je samo referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zakonodajen, ostali trije pa so posvetovalni. Pri naknadnem zakonodajnem referendumu za ugotavljanje izida ljudskega odločanja velja kvorum zavrnitve. Kaj to pomeni? Izpolnjena morata biti dva pogoja. V prvi vrsti mora proti uveljavitvi novele zakona glasovati več kot polovica tistih, ki se je referenduma udeležila, torej relativna večina, vendar to ni dovolj. Ti glasovi proti morajo predstavljati najmanj petino vseh volilnih upravičencev, ki jih je, po podatkih državne volilne komisije nekoliko manj kot 1,7 milijona, meja je 339.706. Tako določena referendumska večina predpostavlja dvostopenjsko ugotavljanje referendumskega izida, ki krepi legitimnost odločitve ...