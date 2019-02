Če delodajalec davčnim zavezancem ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, jih bomo o tem prek aplikacije sproti obveščali, pravi Stojan Glavač s Fursa. Foto osebni arhiv

Kaj ponuja nova aplikacija e-davki, komu je namenjena, kaj lahko ljudje prek nje uredijo? Aplikacija je namenjena fizičnim osebam. Ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s finančno upravo, pojasnjuje Stojan Glavač s Finančne uprave Republike Slovenije (Fursa). Poleg obrazcev, kontaktov in splošnih informacij med drugim ponuja personalizirani koledarček, prek katerega bodo zavezanci prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah, na primer obvestilo o izteku roka za plačilo določenega davka.Če jim delodajalec ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, jih bomo o tem prek aplikacije sproti obveščali. Na voljo je tudi predizpolnjen obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane z lanskimi podatki. Tako je izpolnjevanje obrazca veliko bolj enostavno kot v papirnati obliki. Tudi sicer prinaša elektronsko poslovanje zavezancem številne prednosti. Dokumente lahko oddajajo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov poštnine. Na svojem telefonu imajo vpogled v oddane in prejete dokumente, poleg tega lahko sodelujejo v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in 25.000 evrov.Ali so postopki registracije zapleteni, ali zahtevajo pametni telefon? Mobilno aplikacijo e-davki si lahko vsak naloži na pametni telefon. Brezplačno je dostopna v trgovinah Google play za android in Ios store za Applove naprave. Za vstop je potrebna registracija ali prijava z davčno številko in geslom.Ali je nova mobilna aplikacija priporočljiva tudi za starejše? Da, zelo priporočljiva, saj bodo tako bolje in hitreje informirani o svojih obveznostih in pravicah. Obvestila finančne uprave bodo namreč prejemali neposredno na svoj mobilni telefon. Informacije bodo prejeli v obliki tako imenovanih »push obvestil«, tudi če bo aplikacija e-davki zaprta. To je namreč ena od največjih prednosti, saj v tem primeru ni treba, da so zavezanci kakorkoli aktivni, da bi prišli do informacij finančne uprave.Med drugim jih bodo samoiniciativno obveščali tudi o izteku roka plačila konkretnih davčnih obveznosti. Primer: če bo zavezanec prejel odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali pa odločbo o odmeri dohodnine in bo pozabil plačati obveznosti, bo tri dni pred rokom plačila prejel obvestilo na svoj telefon, da se mu izteka rok za plačilo davka.Kako ravnati v primeru, da se naprava, mobitel, pokvari, če se izgubijo e-potrdila, da smo neki postopek opravili? V mobilno aplikacijo e-davki se posameznik registrira s svojo davčno številko in geslom. V postopku registracije mora navesti še svojo telefonsko številko in si izbrati štirimestno številko pin, s katero po končani registraciji zelo enostavno vstopa v aplikacijo. V primeru zamenjave telefona se posameznik zgolj prijavi v sistem e-davki z isto davčno številko in geslom, s katerim se je v preteklosti že registriral. Pri tem ni treba vnašati nobenih elektronskih potrdil.