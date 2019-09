Kaj povzroča bolečino v križu, kako jo obvladovati?

Bolečine v križu obravnavamo z različnimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami, ki vključujejo manualno terapijo in individualno kinezioterapijo (prilagojen program terapevtskih vaj), termo- in elektroterapijo, mehanoterapijo, hidroterapijo …, pojasnjuje Marko Brcar, dipl. fizioterapevt, svetovalec za promocijo zdravja z Inštituta za medicinsko rehabilitacijo UKCL. Foto: osebni arhiv

Karikatura Marko Kočevar

Kaj je bolečina v križu in kateri so vzroki zanjo? Bolečina v križu je simptom, ki se pojavi med rebrnim lokom in zadnjičnimi gubami. Širi se lahko vzdolž spodnjih udov, spremljata pa jo napetost ali otrdelost mišic. Najpogosteje se pojavi med 40. in 80. letom starosti. Glede na čas trajanja bolečino v križu delimo na akutno (od enega do 14 dni), subakutno (več kot dva tedna) in kronično (več kot tri mesece).Z medicinskega vidika lahko vzroke razdelimo na spondilogene, nevrogene, vaskularne, visceralne in psihogene. Spondilogeno bolečino v križu pa lahko razdelimo na specifično (novotvorbe, vnetje, zlomi ...) in nespecifično; z zadnjo se fizioterapevti največkrat srečujemo in nima natančno opredeljenega vzroka. Običajno nastane zaradi degenerativnih sprememb zaradi staranja, mehanskih dražljajev ali mišičnih krčev, omejena je na ledveno-križni del hrbtenice in je ponavadi brez draženja živčnih korenin.Kateri so dejavniki tveganja za razvoj nespecifične bolečine v križu? To so dolgotrajno delo v stoječem in sedečem položaju, ročno premeščanje bremen, prepogibanje, delo v prisilni drži, slaba drža, nezadovoljstvo, zmanjšana mišična moč dinamičnih stabilizatorjev hrbtenice ter nenazadnje debelost in kajenje.Pomembni dejavniki tveganja za nastanek bolečin v križu so tudi skrajšave mišic, predvsem upogibalk kolka in kolena, povečana ohlapnost vezi ter nestabilnost ledvene hrbtenice, da ohrani svoj položaj pri obremenitvah, kot so dvigovanje, potiskanje, vlečenje, prenašanje, odlaganje.Kako obvladovati akutno oziroma kronično bolečino v križu in kdaj je potrebna fizioterapija? Začetno zdravljenje je vedno protivnetno in protibolečinsko. Pri akutni bolečini fizioterapevti svetujemo mirovanje, nežno masažo s protibolečinskimi mazili, hlajenje, nameščanje protibolečinskih obližev ... Poiskati je treba protibolečinski razbremenilni položaj, se izogibati obremenitvam in postopno začeti z gibanjem. V večini primerov je potek ugoden in ni potrebna fizioterapija.Če se bolečina ne zmanjšuje in preide v subakutno ali kronično stanje, je potrebna multidisciplinarna obravnava (specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog …). Bolečine v križu obravnavamo z različnimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami, ki vključujejo manualno terapijo in individualno kinezioterapijo (prilagojen program terapevtskih vaj), termo- in elektroterapijo, mehanoterapijo, hidroterapijo …Staranje je biološki proces, ki ga ni mogoče ustaviti, lahko pa ga upočasnimo, zato je pomemben del fizioterapevtske obravnave tudi zdravstvena vzgoja bolnikov. Ta zajema učenje ergonomskega gibanja in varnih biomehanskih načel (na primer pri dvigovanju bremen), pravilen položaj telesa pri delu in počitku, telesno in duševno sprostitev, redno rekreacijo (na primer hoja s pohodnimi palicami), zdravo, uravnoteženo in energijsko ustrezno prehrano, opustitev kajenja. S takim načinom življenja se lahko izognemo veliko težavam današnjega časa, med katere spada tudi bolečina v križu.