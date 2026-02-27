Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

Spoštovani bralke in bralci, če želite vedeti, kaj je zaznamovalo teden in kaj je vredno prebrati do konca tedna, preberite današnje pismo iz uredništva Dela, v katerem ne manjka priporočil naših najboljših avtorjev. Na petkovo pismo se lahko naročite tu in ga prejmite prej kot drugi.

Razčlenili smo povišanje plač politikom v naslednjih letih. Politiki si namreč plače radi »zamrznejo«, toda le do volitev. »Novi« obrazi bodo takoj prejeli višje plače, nato jim bodo do 2028 zrasle od 45 do 55 %. Reforma za 1,4 milijarde evrov? Za ene nujna, za druge zlata jama – pravi račun pa šele prihaja, razkriva Barbara Hočevar. Preberite zgodbo na tej povezavi.

Ne dvigajo se le plače politikov, pač pa tudi vrednost delnic na Ljubljanski borzi. Sbitop cveti močneje kot teloh in zvončki, prebil je magično mejo 3000 točk in z 20-odstotno rastjo prehitel Evropo – a evforija ima priokus. Delnice so že dražje od primerljivih podjetij, trg poganjajo domači vlagatelji in pričakovanja novih naložbenih računov. Ti utegnejo prinesti manj svežega denarja, kot se zdi.

Za kuliso rekordov se skriva vprašanje: gre za preboj ali napihnjen balon? Na to je poskušal odgovoriti Delov analitik Karel Lipnik, ki je primerjal nekatere slovenske »blue chipe« s podobnimi podjetji v tujini. Številne slovenske delnice so že dražje od primerljivih na tujem. Preverite na tej povezavi.

Vračata se Pogačar in Roglič

Zares se bo začelo tudi v kolesarskem miljeju. Pomladne klasike so le ogrevanje: pravi boj se začne v Belgiji, kjer Slovenci merijo moči z največjimi asi. Mohorič izziva van der Poela, Pogačar lovi manjkajoče spomenike, Roglič gradi formo, v ozadju prihaja Omrzel. To je le uvod v maj, ko se bo sezona razplamtela na prvi tritedenski dirki. Kakšna je pot do Gira? Preverite jo na tej povezavi.

Prvi del letošnje kolesarske sezone. FOTO: Delo

Kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko?

Na tujem ni zanimivo le v športu. Donald Trump in Xi Jinping igrata nevarno partijo igre »skrivaj in čakaj«, figure so redke zemlje in čipi. Washington panično ugotavlja, da ga je Peking ujel v odvisnost, medtem ko Trump govori o »stabilnosti«, a hkrati niha med trgovino in varnostjo.

FOTO: Delo

Zavezniki ZDA so zmedeni, ameriška strategija je meglena. V ozadju vlada surova resnica: to ni premirje, temveč tekma, kdo se bo prej izvil iz objema drugega. O Tajvanu se govori le še skrivaj, na obzorju je Trumpov obisk Pekinga v aprilu. Ozadje zapletene zgodbe na tej povezavi.

Novi Like: od planin do morja, od Ljubljane do Beograda

Medijska hiša Delo je utrdila svoj položaj v regiji. Izdali smo novo turistično revijo Like 2026, ki na 284 straneh združuje štiri države in eno ambicijo: prodati regijo kot skupno turistično zgodbo. Delo, Jutarnji list, Blic in Oslobođenje vabijo od Sarajeva do Ljubljane, od planin do obale – 208 idej za izlete. Balkan ni več razdrobljen prostor, temveč skupen trg doživetij. Preverite na tej povezavi.

Turistična revija Like FOTO: J. S.

VIDEO: Milan Kučan: Res živimo v katastrofi, kjer je vse zanič?

Bližajo se tudi volitve v državni zbor. Gost v Delovem studiu je bil prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki opozarja: govor o »drugi republiki« ni nedolžen, ampak prikrit poskus razgradnje ustave in temeljnega družbenega dogovora. Pod krinko »zdrave pameti« se normalizira avtokratski jezik in briše dosežke države. Po njegovem mnenju se odločamo: bomo gradili skupnost ali dopustili, da jo nekdo razgradi? Intervju z Milanom Kučanom bomo objavili v Sobotni prilogi Dela, del si ga oglejte na tej povezavi že zdaj.

V podkastu Moč politike smo gostili prvega predsednika Milana Kučana. Intervju z njim vsebuje tokratna Sobotna priloga Dela. FOTO: Blaž Samec

Zakaj v Sloveniji stojimo na mestu, čeprav živimo dobro?

Slovenija se sooča z upočasnjevanjem gospodarske rasti, saj rast produktivnosti več kot desetletje zaostaja za povprečjem EU. Vlaganja v raziskave, razvoj in digitalizacijo so premajhna, kar ovira tehnološko prestrukturiranje in povečanje produktivnosti. Če ne uvedemo reform, bo tveganje za upad blaginje vse večje. Na tej povezavi preverite analizo, ki sta jo opravila Drago Babič in Jože P. Damjan.

Vprašanja tedna

Vprašanja tedna

Ponujamo tri vprašanja. 1) Kaj je nacionalni dan branja, ki ga obširno predstavljamo v naši medijski hiši, in kako je povezan z Manco Košir? Temeljit odgovor najdete v sobotnem Delu, delno ga preverite na tej povezavi; 2) Kako uspešna sezona se obeta slovenskim žičničarjem in kakšna odvisnost tare slovenska smučišča? Preverite v analizi Maje Grgič na tej povezavi; 3) In kdo je Nepridiprav, kako jo je zagodel akterjem na slovenski politični sceni? Preverite na tej povezavi, kot tudi odgovor na vprašanje, zakaj gre po mnenju Igorja Lukšiča za barbarstvo.