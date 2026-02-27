  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Primož Roglič (levo) in Tadej Pogačar (desno) bosta tudi letos žela interes slovenskih ljubiteljev kolesarstva. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Primož Roglič (levo) in Tadej Pogačar (desno) bosta tudi letos žela interes slovenskih ljubiteljev kolesarstva. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Jernej Suhadolnik
    27. 2. 2026 | 18:30
    6:14
    A+A-

    Spoštovani bralke in bralci, če želite vedeti, kaj je zaznamovalo teden in kaj je vredno prebrati do konca tedna, preberite današnje pismo iz uredništva Dela, v katerem ne manjka priporočil naših najboljših avtorjev. Na petkovo pismo se lahko naročite tu in ga prejmite prej kot drugi.

    Razčlenili smo povišanje plač politikom v naslednjih letih. Politiki si namreč plače radi »zamrznejo«, toda le do volitev. »Novi« obrazi bodo takoj prejeli višje plače, nato jim bodo do 2028 zrasle od 45 do 55 %. Reforma za 1,4 milijarde evrov? Za ene nujna, za druge zlata jama – pravi račun pa šele prihaja, razkriva Barbara Hočevar. Preberite zgodbo na tej povezavi.

    Ne dvigajo se le plače politikov, pač pa tudi vrednost delnic na Ljubljanski borzi. Sbitop cveti močneje kot teloh in zvončki, prebil je magično mejo 3000 točk in z 20-odstotno rastjo prehitel Evropo – a evforija ima priokus. Delnice so že dražje od primerljivih podjetij, trg poganjajo domači vlagatelji in pričakovanja novih naložbenih računov. Ti utegnejo prinesti manj svežega denarja, kot se zdi.

    Za kuliso rekordov se skriva vprašanje: gre za preboj ali napihnjen balon? Na to je poskušal odgovoriti Delov analitik Karel Lipnik, ki je primerjal nekatere slovenske »blue chipe« s podobnimi podjetji v tujini. Številne slovenske delnice so že dražje od primerljivih na tujem. Preverite na tej povezavi.

    Vračata se Pogačar in Roglič

    Zares se bo začelo tudi v kolesarskem miljeju. Pomladne klasike so le ogrevanje: pravi boj se začne v Belgiji, kjer Slovenci merijo moči z največjimi asi. Mohorič izziva van der Poela, Pogačar lovi manjkajoče spomenike, Roglič gradi formo, v ozadju prihaja Omrzel. To je le uvod v maj, ko se bo sezona razplamtela na prvi tritedenski dirki. Kakšna je pot do Gira? Preverite jo na tej povezavi.

    Prvi del letošnje kolesarske sezone. FOTO: Delo
    Prvi del letošnje kolesarske sezone. FOTO: Delo

    Kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko?

    Na tujem ni zanimivo le v športu. Donald Trump in Xi Jinping igrata nevarno partijo igre »skrivaj in čakaj«, figure so redke zemlje in čipi. Washington panično ugotavlja, da ga je Peking ujel v odvisnost, medtem ko Trump govori o »stabilnosti«, a hkrati niha med trgovino in varnostjo.

    FOTO: Delo
    FOTO: Delo

    Zavezniki ZDA so zmedeni, ameriška strategija je meglena. V ozadju vlada surova resnica: to ni premirje, temveč tekma, kdo se bo prej izvil iz objema drugega. O Tajvanu se govori le še skrivaj, na obzorju je Trumpov obisk Pekinga v aprilu. Ozadje zapletene zgodbe na tej povezavi.

    Novi Like: od planin do morja, od Ljubljane do Beograda

    Medijska hiša Delo je utrdila svoj položaj v regiji. Izdali smo novo turistično revijo Like 2026, ki na 284 straneh združuje štiri države in eno ambicijo: prodati regijo kot skupno turistično zgodbo. Delo, Jutarnji list, Blic in Oslobođenje vabijo od Sarajeva do Ljubljane, od planin do obale – 208 idej za izlete. Balkan ni več razdrobljen prostor, temveč skupen trg doživetij. Preverite na tej povezavi.

    Turistična revija Like FOTO: J. S.
    Turistična revija Like FOTO: J. S.

    VIDEO: Milan Kučan: Res živimo v katastrofi, kjer je vse zanič?

    Bližajo se tudi volitve v državni zbor. Gost v Delovem studiu je bil prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki opozarja: govor o »drugi republiki« ni nedolžen, ampak prikrit poskus razgradnje ustave in temeljnega družbenega dogovora. Pod krinko »zdrave pameti« se normalizira avtokratski jezik in briše dosežke države. Po njegovem mnenju se odločamo: bomo gradili skupnost ali dopustili, da jo nekdo razgradi? Intervju z Milanom Kučanom bomo objavili v Sobotni prilogi Dela, del si ga oglejte na tej povezavi že zdaj.

    V podkastu Moč politike smo gostili prvega predsednika Milana Kučana. Intervju z njim vsebuje tokratna Sobotna priloga Dela. FOTO: Blaž Samec
    V podkastu Moč politike smo gostili prvega predsednika Milana Kučana. Intervju z njim vsebuje tokratna Sobotna priloga Dela. FOTO: Blaž Samec

    Zakaj v Sloveniji stojimo na mestu, čeprav živimo dobro?

    Slovenija se sooča z upočasnjevanjem gospodarske rasti, saj rast produktivnosti več kot desetletje zaostaja za povprečjem EU. Vlaganja v raziskave, razvoj in digitalizacijo so premajhna, kar ovira tehnološko prestrukturiranje in povečanje produktivnosti. Če ne uvedemo reform, bo tveganje za upad blaginje vse večje. Na tej povezavi preverite analizo, ki sta jo opravila Drago Babič in Jože P. Damjan.

    Vprašanja tedna

    Ponujamo tri vprašanja. 1) Kaj je nacionalni dan branja, ki ga obširno predstavljamo v naši medijski hiši, in kako je povezan z Manco Košir? Temeljit odgovor najdete v sobotnem Delu, delno ga preverite na tej povezavi; 2) Kako uspešna sezona se obeta slovenskim žičničarjem in kakšna odvisnost tare slovenska smučišča? Preverite v analizi Maje Grgič na tej povezavi; 3) In kdo je Nepridiprav, kako jo je zagodel akterjem na slovenski politični sceni? Preverite na tej povezavi, kot tudi odgovor na vprašanje, zakaj gre po mnenju Igorja Lukšiča za barbarstvo. Na petkovo pismo se lahko naročite tudi tu in ga prejmite prej kot drugi.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici pa trenutno še ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    pismo urednikaDonald TrumpMilan KučanTadej PogačarPrimož RogličVolitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nesreča

    V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

    Poškodovan ni nihče, nastala je večja gmotna škoda.
    27. 2. 2026 | 19:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bill Clinton zaslišan zaradi vezi z Epsteinom

    Nekdanji demokratski predsednik: »Ničesar nisem videl in ničesar nisem storil narobe.«
    Barbara Kramžar 27. 2. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pismo urednika

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Jernej Suhadolnik 27. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Primorska avtocesta ponovno odprta med Uncem in Postojno

    Avtocesta se je zaprla zaradi gorečega vozila, še vedno je zastoj.
    27. 2. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bill Clinton zaslišan zaradi vezi z Epsteinom

    Nekdanji demokratski predsednik: »Ničesar nisem videl in ničesar nisem storil narobe.«
    Barbara Kramžar 27. 2. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pismo urednika

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Jernej Suhadolnik 27. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Primorska avtocesta ponovno odprta med Uncem in Postojno

    Avtocesta se je zaprla zaradi gorečega vozila, še vedno je zastoj.
    27. 2. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo