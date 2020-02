FOTO:Kaj pravi prvak SMC o svojem odhodu, če ne bo prepričal stranke ...

Ljubljana – Medtem ko so v LMŠ po besedah njenega prvaka Marjana Šarca »malo v mirovanju« in kolegom v SMC niso določili roka za odgovor na njihovo ponudbo o sodelovanju in skupnem nastopu na predčasnih volitvah, se rok za odločitev izteka na drugi strani.Stranke SMC, NSi in Desus, ki sodelujejo v pogovorih s SDS o oblikovanju nove koalicije v tej sestavi državnega zbora, molčijo. Izza strogo zaprtih vrat pa je vseeno mogoče slišati, da bo Zdravko Počivalšek danes ali jutri moral sporočiti odločitev SMC oziroma število poslancev, za katere lahko jamči, da bodo Janeza Janšo kot mandatarja podprli.Ker tega odgovora prvak ...