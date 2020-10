Kaj predvideva načrt za drugi val

Preberite še: Janša: Cilj je z najmilejšimi ukrepi doseči največji učinek

Načrt ukrepov za drugi val covid-19. Foto: Ukom/posnetek zaslona

Pred epidemijo možna delna omejitev javnega življenja

Ob razglasitvi epidemije omejitve

Vrste za čakanje na test koronavirus na Metelkovi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slabši položaj, ostrejši ukrepi



Prepoved gibanja med občinami skrajni ukrep

Ukrepi, ki jih bo v nadaljevanju sprejemala vlada, bodo odvisni od epidemiološke slike države oziroma kazalnikov, kot so število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih (incidenca), število obolelih v bolnišnicah in število obolelih na intenzivni negi. Po včerajšnjih podatkih je incidenca 106,1, v bolnišnicah je 111 obolelih, 20 med njimi na intenzivni negi.Trenutno veljajo omejitev zbiranja, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, na javnem potniškem prometu in gneči na prostem, omejitev dela v gostinskih lokalih do 22. ure, obvezni testi in karantene za prišleke iz nevarnih držav, priporočeno je delo od doma, v ogroženih domovih za ostarele so prepovedani obiski.Sledila bi lahko omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovine, banke, pošte, uradi in podobno, glede na velikost prostora, omejitev zbiranja v zaprtih prostorih na največ deset ljudi.Če bi se položaj poslabšal in bi delež okuženih presegel 120, hospitaliziranih 180 in tistih na intenzivni negi 30, je predviden nov paket ukrepov. Ta vključuje zaprtje posameznih občin ali regiji, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnes centrov in športnih objektov za amaterje skupinskih športov, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov, prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.Po besedah predsednika vladebi lahko glede na trenutno dinamiko do tega paketa ukrepov prišli v roku od desetih do štirinajstih dni.Če bi število okuženih na 100.000 preseglo 140, število hospitaliziranih 250, tistih, ki potrebujejo intenzivno nego, pa bi bilo več kot 50, bodo izpolnjeni pogoji za razglasitev epidemije.V tem primeru bi lahko država zaprla trgovske centre, za srednje šole in univerze uvedla šolanje na daljavo, zaprla bi kulturne ustanove ter na splošno prepovedala verske obrede in poroke.Če bi se položaj še slabšal, bi lahko sledilo šolanje na daljavo tudi za osnovne šole, posebna ureditev gibanja za starejše, zaprtje salonov, hotelov, splošna prepoved vseh javnih prireditev, zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe ter športno dejavnost otrok in mladostnikov ter omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.Zadnji paket ukrepov, ob znatnem poslabšanju epidemiološke slike, predvideva ponovno zaprtje gibanja med občinami, zaprtje vrtcev, zaustavitev javnega prometa, zaprtje meja, prepoved izhodov ter zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.