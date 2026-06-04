Kaj pričakujejo od vlade v različnih družbenih podsistemih

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Poslanci danes razpravljajo in bodo predvidoma potrdili 16. slovensko vlado, četrto Janeza Janše. Generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavatovanje, sindikalista, predsednika Združenja delodajalcev, vodjo največje kulturne ustanove pri nas in profesorja mednarodnih odnosov smo vprašali, kaj pričakujejo od nove vlade.
Marijan Papež: Koalicijska pogodba za upokojence ugodna
Pričakuje, da se bo pokojninska reforma, kot je bila dogovorjena s socialnimi partnerji, uveljavljala naprej. »Glede na to, da nobena od zdaj vladnih strank ob sprejemu ni glasovala proti, mislim, da se v to ne bo posegalo,« meni Papež.
V interventnem zakonu, ki še čaka na odločitev ustavnega sodišča, je nekaj zadev, ki so, kot se je izrazil, že dolgo visele v zraku, od prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela in možni odpovedi delovnega razmerja, do nižjih prispevkov za espeje, ki pa bodo omejeni na dve leti, in socialne kapice. »Pomembno pa je, da se za vse to zagotovi tudi dodatna sredstva. Ustanovitev demografskega sklada je v tem smislu pozitivna,« je komentiral Papež.
Branimir Štrukelj: Favorizacijo določenih skupin v javnem sektorju bo težko doseči
Kar zadeva vzpostavitev ločenih plačnih sistemov je komentiral, da za zdaj nimajo popolnoma nobenih indikacij, kako naj bi se to izpeljalo. »Je pa treba opozoriti, da če ima vlada v mislih favorizacijo ali ugodnejše rešitve za posamezne skupine v javnem sektorju, ki bi druge skupine postavljale v manj ugoden položaj ali pa v relativno razvrednotenje njihovega dela, bo to težko doseči,« se je odzval Štrukelj, ki poudarja, da si želijo, da vlada sindikate sprejme kot enakopravne socialne partnerje »po vzoru držav z dolgo demokratično tradicijo, kjer ključne ekonomske in socialne odločitve niso zgolj rezultat političnega odločanja, ampak rezultat participativne demokracije«. Pričakujejo vključenost tistih, ki zastopajo posamezne skupine, v tem primeru zaposlene. »Seveda je želja, da ne zdrsnemo proti vzhodni Evropi, kjer je več ali manj pač odločanje omejeno na politično odločanje. Želimo iti v smer skandinavskih držav, Francije, Nemčije, kjer je to norma, ki smo jo v Sloveniji v veliki meri že dosegli ali pa jo lovimo.«
Marjan Trobiš: Pričakujemo davčno in administrativno razbremenitev
Trobiš je pri tem zanikal, da bi socialni dialog v zadnjem času tekel korektno: »Imeli smo socialni monolog. Verjamem pa, da bomo našli skupni jezik, brez da se bo vključila ulica, ampak da bo lahko ekonomsko-socialni svet deloval normalno v tripartitni komunikaciji. Za to pa morajo biti vsi partnerji enakovredni.«
Boštjan Udovič: Oblikovati je treba pragmatično-načelno zunanjo politiko.
»V zvezi s tem tako koalicijska pogodba kot tudi predstavitev ministra Toneta Kajzerja kažeta, da se prihodnje vodstvo zunanjega ministrstva zaveda zahtevnosti časov. Moja pričakovanja so velika, vem pa, da se vseh ne bo dalo izpolniti.«
Po njegovih besedah bi bilo treba smelo slediti zastavljeni koalicijski pogodbi na področju zunanjih zadev ter s tem oblikovati pragmatično-načelno zunanjo politiko. Okrepiti gospodarsko diplomacijo Slovenije, meritokracijo v diplomatski službi, z izobraževanjem in usposabljanjem opolnomočiti naše diplomate za nove čase, kadrovsko razširiti naša diplomatska predstavništva, strateško imenovati več Slovencev v evropske in mednarodne organe. Nadgraditi in okrepiti odnose s sosednjimi državami, EU, strateškimi partnerji in zavezniki ter znotraj pobude Treh morij. Prenoviti Zakon o zunanjih zadevah v smeri njegove večje odprtosti in usklajenosti z novimi časi.
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