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    Slovenija

    Kaj prinaša oktobrski referendum: koliko ljudi lahko izgubi volilno pravico?

    Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra, bodo volivci na referendumskem vikendu odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih.
    Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra 2026, bodo volivci odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra 2026, bodo volivci odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. FOTO: Matej Družnik
    Eva Vujas
    29. 9. 2026 | 08:00
    7:25
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    Priprave na referendumski vikend prihodnjo nedeljo, 11. oktobra 2026, ko bodo volivke in volivci v Sloveniji odločali o štirih ključnih družbenih vprašanjih, so v polnem teku. Referendum kot najvišja oblika neposredne demokracije državljanom namreč omogoča, da neposredno sooblikujejo zakonodajo in usmerjajo delovanje države. 

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    Ustava na preizkušnji: referendumi, socialna država in boj za javni prostor

    Volilni upravičenci bodo glasovali o zakonodajnem referendumu glede novele zakona o parlamentarni preiskavi ter o treh posvetovalnih referendumih. Ti se nanašajo na pogojevanje pridobitve denarne socialne pomoči z opravljanjem družbenokoristnega dela, omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav ter ukinitev obveznega prispevka za Radiotelevizijo Slovenija. 

    Glasovanje bo potekalo na rednih voliščih med 7. in 19. uro. Za tiste, ki bodo na dan glasovanja zunaj svojega okraja stalnega prebivališča ali v tujini, pa lahko glasujejo na voliščih »omnia« (ob predhodni najavi do srede, 7. oktobra), po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Uradna referendumska kampanja se zaključi v petek, 9. oktobra, opolnoči, ko nastopi volilni molk. 

    Glasovanje bo potekalo na rednih voliščih med 7. in 19. uro. FOTO: Voranc Vogel
    Glasovanje bo potekalo na rednih voliščih med 7. in 19. uro. FOTO: Voranc Vogel

    Zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi 

    Z zakonodajnim referendumom volivci potrdijo oziroma zavrnejo zakon, ki ga je državni zbor že sprejel, a še ne razglasil. Za zavrnitev novele zakona na referendumu mora proti glasovati večina opredeljenih volivcev, pri tem pa mora biti dosežen še zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da mora proti uveljavitvi zakona glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev. 

    Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 26. maja 2026?« 

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    Umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav posega v ustavno pravico

    Parlamentarna preiskava ugotavlja politično odgovornost nosilcev javnih funkcij. Z uveljavitvijo novele parlament ne bo mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo. Hkrati preiskovanci ne bodo več mogli zahtevati izločitve članov komisije zaradi dvoma o nepristranskosti, predlogi za določitev članov pa bodo morali biti vsebinsko obrazloženi.

    Posamezniki prav tako ne bodo več mogli izpodbijati akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, temveč bodo lahko vložili tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila. 

    Nasprotniki novele zaradi tega kot ključno pomanjkljivost izpostavljajo pomanjkanje sodnega varstva, saj da preiskovalne komisije končnih poročil pogosto sploh ne sprejmejo. Poudarjajo še, da lahko poslanci med dolgotrajnimi postopki z dostopom do osebnih podatkov in z javnimi zaslišanji nepopravljivo okrnijo ugled preiskovancev, pri čemer tarče preiskav niso le javni funkcionarji, ampak tudi novinarji, gospodarstveniki in drugi posamezniki. 

    Eno izmed vprašanj posvetovalnega referenduma se nanaša na pogojevanje prejemkov denarne socialne pomoči z opravljanjem družbenokoristnih del. FOTO: Jure Eržen
    Eno izmed vprašanj posvetovalnega referenduma se nanaša na pogojevanje prejemkov denarne socialne pomoči z opravljanjem družbenokoristnih del. FOTO: Jure Eržen

    Posvetovalni referendumi 

    Poleg zakonodajnega referenduma bodo potekali še trije posvetovalni referendumi. Ti sicer niso pravno zavezujoči, vendar so pokazatelj javnega mnenja, predstavniško telo pa z njim krepi svojo legitimnost. 

    Prvo posvetovalno vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela?« 

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    TV namig: Koliko ljudi izkorišča socialno pomoč? Se obeta prisilno delo?

    Predlagatelji in zagovorniki predloga poudarjajo, da je cilj ukrepa aktivacija dolgotrajno brezposelnih, ki so delovno sposobni, ampak stagnirajo v pasivnem prejemanju pomoči. Zanje predlagajo opravljanje del, kot so pometanje pločnikov, urejanje parkov, pomoč v domovih za starejše in druga lažja komunalna opravila.  

    Nasprotniki pa opozarjajo na tveganje stigmatizacije najranljivejših skupin prebivalstva. Poudarjajo, da se dolgotrajno brezposelni pogosto soočajo s kompleksnimi stiskami, kot so nizka izobrazba, zadolženost, stanovanjski ter psihosocialni problemi. 

    Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je prav tako opozorila na ustavnopravne zadržke, saj je denarna socialna pomoč po 50. členu ustave namenjena zagotavljanju eksistenčnega minimuma, njen odvzem pa bi bil lahko protiustaven. 

    Drugo vprašanje posvetovalnega referenduma se nanaša na ukinitev RTV-prispevka. FOTO: Dejan Javornik 
    Drugo vprašanje posvetovalnega referenduma se nanaša na ukinitev RTV-prispevka. FOTO: Dejan Javornik 

    Drugo posvetovalno vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija?«  

    Predlog ne predvideva ukinitve javnega servisa, temveč odpravlja obvezni prispevek za gospodinjstva ter financiranje prenaša na državni proračun. To sicer ne pomeni, da bi se sredstva zmanjšala, ampak bi se lahko posledice poznale na programu, dopisniški mreži, kulturnih, izobraževalnih in preostalih vsebinah. 

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    Nataša Pirc Musar opozarja: RTV-prispevek varuje neodvisnost

    Opozicija in civilna družba pa opozarjata, da proračunsko financiranje prinaša politično podreditev. Dodajajo, da je stabilno in dolgoročno financiranje nujno, če želimo ohraniti javni medij, ki bo lahko deloval izključno v javnem interesu. 

    Koliko tujcev iz tretjih držav ima volilno pravico in koliko jih je glasovalo leta 2022

    Tretje posvetovalno vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije?« 

    Posamezniki ne bodo več mogli izpodbijati akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, temveč bodo lahko vložili tožbo v upravnem sporu. FOTO: Dejan Javornik
    Posamezniki ne bodo več mogli izpodbijati akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, temveč bodo lahko vložili tožbo v upravnem sporu. FOTO: Dejan Javornik

    Volivke in volivci bodo odločali tudi o že uveljavljeni noveli zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzema pravico do glasovanja na lokalni ravni. 

    Pobudniki ureditev utemeljujejo s spremenjeno demografsko sestavo v posameznih občinah, saj število tujcev predstavlja petino prebivalstva. Opozicijske stranke ter nevladne organizacije opozarjajo, da lokalne volitve zadevajo vsakodnevno življenje v skupnosti, saj ti prebivalci v Sloveniji delajo, plačujejo davke in uporabljajo lokalne storitve. 

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    Umik referendumske pobude o lokalnih volitvah, kaj bo s tujci?

    Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je bilo sredi junija 2026 približno 103.874 polnoletnih državljanov tretjih držav, ki bi po takrat veljavnem zakonu izpolnjevali pogoje za volilno pravico na lokalnih volitvah 15. novembra 2026. Številka se zaradi sprememb prebivališča in starosti dnevno spreminja.  Med občinami jih je bilo največ v Ljubljani (21.938), Mariboru (9.025), Celju (4.053), Kopru (3.854) in Kranju (3.792).  

    Na lokalnih volitvah leta 2022 je po podatkih Ministrstva za javno upravo glasovalo 7.354 državljanov tretjih držav, kar je predstavljalo 0,84 odstotka vseh udeležencev volitev; v Ljubljani 1.506, v Kopru 687, Mariboru 365 in Kranju 324.

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    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
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