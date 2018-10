Kaj se dogaja na javni agenciji za zdravila?

Povečanje stroškov dela

Ljubljana –zapušča Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Na agenciji je več let zasedal mesto pomočnika direktorja, od maja pa je bil zaposlen kot v. d. direktorja.Polletni vedejevski mandat se mu bo iztekel konec novembra in do tedaj bo naloge opravljal v skladu s predpisi. Po tem bo dokončno zaključil sodelovanje z agencijo. Pravi, da se je tako odločil zaradi osebnih razlogov. Zaradi istega vzroka naj bi predlog za sporazumno predčasno razrešitev maja podala tudi njegova predhodnica. Na položaju je bila dobri dve leti. Pred njo je bil tam Matej Breznik , ki je delo na agenciji iz osebnih zdravstvenih razlogov prav tako zapustil pred koncem polovice petletnega mandata.Primožič predvideva, da bo Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zapustil v dobri strokovni in razvojni kondiciji. »Agencija poleg rednih nalog skladno s sklepom vlade in strategijo JAZMP 2018–21 izvaja projekte odprave zaostankov, dviga kompetenc zaposlenih in nujnega razvoja informacijskih sistemov agencije, ki v veliki meri podpirajo informacijske sisteme v zdravstvu.« Pravi, da so zaradi izvajanja rednih in razvojnih, torej projektnih nalog – slednje so povezane tudi z novimi nalogami, ki jih narekujeta domača zakonodaja in zakonodaja EU ter poleg ostalega tudi priprave na Brexit – v letu 2018 za približno pet odstotkov povečali stroške dela nad planiranimi. Zato po usmeritvah sveta agencije do konca leta izvajajo akcijski načrt za zmanjšanje presežka odhodkov nad prihodki na planirano raven, torej na raven, ki jo je potrdil svet in ustanovitelj agencije v poslovnofinančnem načrtu JAZMP za leto 2018.Za komentar Primožičevega odhoda smo zaprosili tudi predsednika sveta agencije. Na odziv še čakamo.Novi direktor agencije naj bi, če bo dobil podporo vlade, postal, trenutno zaposlen pri podjetju Roche.Ob tem dodajmo, da agencija že od leta 2013 ni več proračunski porabnik. Financira se iz pristojbin, ki ji predpisuje država, nekaj malega prihodkov pa dobi tudi iz tržne dejavnosti. Ker je v letih 2013 in 2014 poslovala s presežkom, je leta 2015 skoraj štiri milijone nakazala v proračun.Na agenciji skrbijo za nemoteno preskrbo prebivalstva z zdravili. Izdajajo dovoljenja za promet z zdravili, vršijo inšpekcije nadzora, odpokličejo zdravila, če ugotovijo neustrezno kakovost … Tam zaposleni farmacevtski inšpektorji z rednimi nadzori omogočajo gospodarskim družbam, da nadaljujejo delo, torej proizvodnjo in promet z zdravili. Prav zaradi tam zaposlenega (zdaj že nekdanjega) inšpektorja pa se je agencija leta 2016 znašla v aferi Panamski dokumenti.