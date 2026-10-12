Kaj se je zgodilo v Gržeči vasi? Pri enem 28 odstotkov za, pri drugem 82 za

Prva primerjava rezultatov volišč kaže, da je bil delež glasov za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih višji v podeželskih kot v mestnih naseljih. Pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi je predlog podprlo približno 52,6 odstotka volivcev na podeželskih voliščih in 45,3 odstotka na mestnih. Pri denarni socialni pomoči je delež za znašal 64,1 odstotka na podeželju in 58 odstotkov v mestih. Podobna razlika se je pokazala pri ukinitvi RTV-prispevka: na podeželskih voliščih je bilo za 53,7 odstotka glasov, na mestnih pa 46,5 odstotka. Pri vprašanju volilne pravice tujcev je predlog podprlo 58,7 odstotka volivcev na podeželju in 52,8 odstotka v mestih. Največja razlika je bila pri parlamentarni preiskavi, najmanjša pa pri volilni pravici tujcev. Izstopa Gržeča vas Na volišču v ...