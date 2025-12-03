Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

»Na površju je Wolt aplikacija za naročila, pod njo pa ekosistem, ki povezuje gostince, trgovce, dostavne partnerje in kupce,« poudarja Brugger v pogovoru. Prvič so to sliko za Slovenijo poskusili ujeti tudi v številke.

Od helsinškega eksperimenta do slovenskega zemljevida vpliva

Zgodba Wolta se začne v Helsinkih, pri mladem Fincu Mikiju Kuusiju, rojenem leta 1989, ki je ime za svoj startup iskal med namišljenimi pankskupinami in referencami iz filma 50 odtenkov sive. Iz te kombinacije je nastal Wolt – najprej kot eksperiment z nekaj restavracijami, danes kot tehnološki samorog in del globalne platformne ekonomije.

V Sloveniji pa Wolt vse bolj nastopa kot lokalni igralec. Ni več le ikona na zaslonu, ampak kanal, skozi katerega teče zelo realen denar: prihodki malih podjetij, zaslužki dostavnih partnerjev, davki in – manj viden, a ključen – prihranjen čas gospodinjstev.

Brugger v podkastu pojasni, zakaj je bilo pomembno, da Wolt letos pripravi prvo analizo vpliva na slovensko gospodarstvo: ne zato, da bi dokazoval, da je platforma »dobra«, temveč zato, da dobimo konkreten okvir, o čem pravzaprav govorimo, ko razpravljamo o platformnem delu, digitalizaciji ali »prevelikem« vplivu aplikacij.

78 milijonov evrov in 1.690 delovnih mest: kaj pomenijo Woltove številke?

FOTO: Marko Feist

35 milijonov evrov neposredno (prihodki restavracij, trgovin in drugih partnerjev prek Wolta),

(prihodki restavracij, trgovin in drugih partnerjev prek Wolta), 21 milijonov evrov posredno (učinki na dobavitelje, logistiko, podporne storitve),

(učinki na dobavitelje, logistiko, podporne storitve), 22 milijonov evrov inducirano (poraba dohodkov zaposlenih in dostavnih partnerjev naprej v ekonomiji).

Analiza za leto 2024 kaže, da so Woltovi poslovni partnerji v Sloveniji ustvarili. Struktura je razdelana:

Skupno naj bi Woltov ekosistem podpiral okoli 1.690 delovnih mest – od kuhinj in trgovin do logistike in podpornih služb (940 neposrednih, 400 posrednih in 350 induciranih).

Ob tem analiza navaja še 28,9 milijona evrov davčnih prispevkov, ki jih ekosistem prispeva v državni proračun – približno 13 milijonov neposredno, 7,7 milijona posredno in 8,2 milijona inducirano.

Za Bruggerja je ključen prav multiplikator: vsak evro, ki ga partner zasluži na platformi, sproži dodatno aktivnost v dobavnih verigah – od proizvajalcev hrane in embalaže do logistike in podpornih storitev. »Ko govoriš o platformi, se ne smeš ustaviti pri provizijah,« poudari. »Vprašati se moraš, kje vse se ta evro še enkrat obrne.«

»Delivery gap« in skriti stroški lastne dostave

FOTO: Marko Feist

V pogovoru se dotakneta tudi pojma »delivery gap« – vrzeli med tem, kar bi slovenski trgovci radi ponudili, in tem, kar lahko realno zgradijo sami.

Več kot 60 odstotkov trgovcev v raziskavah ocenjuje, da bi bila njihova lastna dostavna flota predraga in prepočasna, okoli 70 odstotkov pa meni, da brez platform, kot je Wolt, dostave sploh ne bi mogli ponuditi in bi potencialno izgubili do tretjino prihodkov.

To veliko pove o ekonomiki malih trgovin in lokalov: graditi lastno dostavo pomeni vozila, ljudi, programsko opremo, podporo in upravljanje sezonskega povpraševanja. Za večino malih podjetij se ta račun preprosto ne izide.

Platforme tako nastopijo kot skupna logistična infrastruktura. V najbolj praktičnem smislu: namesto da bi deset malih gostincev zgradilo deset majhnih flot, si delijo isto mrežo dostavnih partnerjev in tehnologijo razporejanja naročil.

Vendar Brugger v podkastu jasno izpostavi tudi meje tega modela: rast stroškov, regulacija in pritisk na marže zahtevajo zelo trezno upravljanje, če naj bodo na koncu zadovoljni vsi – platforma, partnerji, dostavni partnerji in kupci.

Dostavni partnerji: prilagodljivost, psihologija in nova socialna pogodba

Velik del pogovora je posvečen dostavnim partnerjem, ki so najvidnejši obraz platformnega dela. Globalno je na Woltu doslej več kot 450.000 dostavnih partnerjev zaslužilo približno tri milijarde evrov; povprečen partner dela okoli osem ur na teden. Gre za portfeljsko, dopolnilno delo, ne za klasično zaposlitev.

Slovenska slika je podobna: povprečni dostavni partner dela okoli sedem ur na teden, 84 odstotkov jih ima še drugo službo, študij ali druge obveznosti, približno 85 odstotkov pa ima raje status neodvisnega pogodbenika.

Motivacija je pogosto zelo konkretna: varčevanje, odplačevanje dolgov, amortizacija življenjskih stroškov. Pomemben element so tudi takojšnja izplačila, ki ljudem omogočajo, da zaslužek dobijo skoraj v realnem času. To prinaša občutek nadzora nad lastnim časom in denarjem – a hkrati odpira vprašanje, ali prilagodljivost lahko zdrsne v novo obliko negotovosti.

V podkastu zato govorita o tem, kakšen naj bi bil »slovenski model« platformnega dela: kako ohraniti svobodo dostavnih partnerjev, ki večinoma ne želijo klasične zaposlitve, in hkrati vgraditi elemente socialne varnosti ter predvidljivosti. Kje lahko Wolt deluje proaktivno – z zavarovanji, podporo v živo, transparentnostjo algoritmov – in kje mora svoj del narediti država?

Čas kot nova valuta in naročnina za udobje

FOTO: Marko Feist

Če številke o gospodarskem vplivu nagovarjajo ekonomiste, pa široko javnost verjetno bolj prepriča druga metrika: čas.

Woltovi podatki kažejo, da je platforma v letu 2024 uporabnikom prihranila 8,5 milijarde minut. To je abstraktna številka, dokler je ne prevedemo v vsakdan: manj voženj v trgovino, manj stanja v vrstah, več časa za delo, otroke ali preprosto počitek.

V podkastu govorita o času kot »tihi valuti« platformne ekonomije: ljudje ne kupujejo le dostave hrane, ampak »nakup časa nazaj«. To pomembno spreminja pričakovanja urbanih potrošnikov – in način, kako razmišljamo o tem, kaj sploh pomeni »lokalna ponudba«, ki jo je mogoče v pol ure pripeljati pred vrata.

Novi sloj te zgodbe je Wolt+, naročniški program z več kot milijonom članov globalno. Od leta 2021 naj bi članom prinesel več kot 200 milijonov evrov prihrankov na dostavah in promocijah; povprečen slovenski član prihrani približno 15 evrov na mesec. Naročnina pomeni prehod od enkratnih naročil k trajnemu razmerju – Wolt se iz občasne rešitve seli v status vsakodnevne infrastrukture.

Algoritmi, preglednost in slovenski laboratorij

Na koncu se pogovor obrne k tehnologiji, ki vse to povezuje: algoritmom.

Wolt je eden redkih igralcev, ki že četrto leto zapored objavlja Algorithmic Transparency Report – poročilo o tem, kako algoritmi vplivajo na kupce, dostavne partnerje in trgovce. V slovenskem kontekstu je to pomembno, ker so vprašanja pravičnosti, pristranskosti in vpliva algoritmov vse bolj del javne razprave.

V podkastu Brugger pojasni, kako se v praksi lovi ravnotežje med »strojem, ki optimizira«, in človekom, ki razume lokalni kontekst: kaj je novo, kaj je lokalno pomembno, kateremu partnerju je vredno dati priložnost, tudi če to ni avtomatska izbira algoritma.

Slovenijo vidi kot majhen, a zelo »testabilen« trg – dovolj napreden, da sprejema novosti, in dovolj kompakten, da se učinki hitro pokažejo. V tem smislu bi lahko postala laboratorij za nove modele lokalne trgovine in platformnega dela: ne le kot odjemalec globalnih trendov, ampak kot prostor, kjer nastajajo tudi lastni odgovori.

Poslušajte celoten podkast Kako se je v Sloveniji spremenila Woltov »vrednostna ponudba« – je to še vedno predvsem dostava hrane ali že platforma za lokalno trgovino? Kateri del ekosistema je trenutno najbolj pod pritiskom – partnerji, dostavni partnerji ali kupci? In če bi Wolt Slovenija danes začel graditi iz nič – kaj bi naredili drugače? O vsem tem govorita Clemens Brugger in Petra Kovič v novi epizodi podkasta medijske hiše Delo. Celoten pogovor lahko poslušate tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Wolt