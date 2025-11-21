Kaj smo v Delu pisali o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

Zakon o prostovoljnem končanju življenja je bil najprej obravnavan v državnem zboru Republike Slovenije ter 24. julija 2025 potrjen po ponovni obravnavi, potem ko je prej nanj veto vložil Državni svet Republike Slovenije. Ob tem je 17. oktobra 2025 državni zbor sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma, ki bo izveden 23. novembra 2025. Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom.

V javnosti se je razprava razvnela – podpora zakonu znaša približno 51 % med vprašanimi, proti pa je okoli 30 %. Vendar pa analize opozarjajo, da je ključen dejavnik najverjetneje udeležba: nasprotniki zakona so namreč bolj odločni, da se bodo udeležili referenduma, kar lahko obrne razmerje.

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kaj je res in kaj ni

Kdo bo imel pravico do pomoči, pod kakšnimi pogoji in kakšne so bistvene razlike med pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja ter evtanazijo?

Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi skladno z zakonom imel polnoletni pacient, ki doživlja neznosno trpljenje, za katero ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, in ki je po presoji zdravnika posledica hude neozdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Duševne bolezni niso vključene.

Vložitev zahtevka bi pacient skladno z njim moral najprej napovedati pri lečečem zdravniku, s katerim se mora o tem temeljito pogovoriti najmanj dvakrat, šele nato pa zahtevek lahko vloži pri komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Lečeči zdravnik poda svoje mnenje, nato sledi pregled pri neodvisnem zdravniku in psihiatru, ki podata tudi strokovno mnenje. O pravici nato odloči petčlanska komisija, sestavljena iz dveh zdravnikov, medicinske sestre, strokovnjaka s področja družboslovja ali humanistike ter pravnega strokovnjaka.

Šele nato lečeči zdravnik pacienta pozove, naj izbere enega od možnih načinov vnosa učinkovine v telo, in mu pojasni bistvene lastnosti vsakega načina vnosa ter predvidene posledice, prostovoljno končanje življenja se lahko izvede doma ali v bolnišnici. Tik pred izvedbo morata lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra vprašati pacienta, ali pri njej vztraja. Če pacient ob času, določenem za izvedbo prostovoljnega končanja življenja, v postopku ne more aktivno sodelovati, se postopek prekine. Kot rečeno, evtanazije predlog namreč ne predvideva.

Kakšno bo vprašanje?

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?«

Na referendumu je bilo sicer že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do četrtka. V prvih dveh dneh je predčasno glasovalo 22.433 volivcev oziroma 1,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. Podatke o volilni udeležbi za tretji dan pa bo Državna volilna komisija sporočila danes.

Splošno glasovanje o zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, pa bo v nedeljo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.