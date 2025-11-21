  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Kaj smo v Delu pisali o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

    Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom. V zadnjem merjenju javnega mnenja je imel zakon visoko podporo.
    Kdo bo imel pravico do pomoči, pod kakšnimi pogoji in kakšne so bistvene razlike med pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja ter evtanazijo? FOTO: Arhiv
    Galerija
    Kdo bo imel pravico do pomoči, pod kakšnimi pogoji in kakšne so bistvene razlike med pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja ter evtanazijo? FOTO: Arhiv
    R. I.
    21. 11. 2025 | 06:50
    21. 11. 2025 | 07:03
    4:29
    A+A-

    Zakon o prostovoljnem končanju življenja je bil najprej obravnavan v državnem zboru Republike Slovenije  ter 24. julija 2025 potrjen po ponovni obravnavi, potem ko je prej nanj veto vložil Državni svet Republike Slovenije. Ob tem je 17. oktobra 2025  državni zbor sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma, ki bo izveden 23. novembra 2025. Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom.

    V javnosti se je razprava razvnela – podpora zakonu znaša približno 51 % med vprašanimi, proti pa je okoli 30 %. Vendar pa analize opozarjajo, da je ključen dejavnik najverjetneje udeležba: nasprotniki zakona so namreč bolj odločni, da se bodo udeležili referenduma, kar lahko obrne razmerje.

    Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kaj je res in kaj ni

    Kdo bo imel pravico do pomoči, pod kakšnimi pogoji in kakšne so bistvene razlike med pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja ter evtanazijo?

    Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi skladno z zakonom imel polnoletni pacient, ki doživlja neznosno trpljenje, za katero ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, in ki je po presoji zdravnika posledica hude neozdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Duševne bolezni niso vključene.

    Komentar urednika Sobotne priloge Alija Žerdina: Dilema, ki je na referendumski mizi, nikakor ni lahka, še manj lahkotna. Celo razprava o tem, kaj pravzaprav je na referendumski mizi, je naporna.

    Vložitev zahtevka bi pacient skladno z njim moral najprej napovedati pri lečečem zdravniku, s katerim se mora o tem temeljito pogovoriti najmanj dvakrat, šele nato pa zahtevek lahko vloži pri komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Lečeči zdravnik poda svoje mnenje, nato sledi pregled pri neodvisnem zdravniku in psihiatru, ki podata tudi strokovno mnenje. O pravici nato odloči petčlanska komisija, sestavljena iz dveh zdravnikov, medicinske sestre, strokovnjaka s področja družboslovja ali humanistike ter pravnega strokovnjaka.

    Šele nato lečeči zdravnik pacienta pozove, naj izbere enega od možnih načinov vnosa učinkovine v telo, in mu pojasni bistvene lastnosti vsakega načina vnosa ter predvidene posledice, prostovoljno končanje življenja se lahko izvede doma ali v bolnišnici. Tik pred izvedbo morata lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra vprašati pacienta, ali pri njej vztraja. Če pacient ob času, določenem za izvedbo prostovoljnega končanja življenja, v postopku ne more aktivno sodelovati, se postopek prekine. Kot rečeno, evtanazije predlog namreč ne predvideva.

    Kakšno bo vprašanje?

    Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?«

    Na referendumu je bilo sicer že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do četrtka. V prvih dveh dneh je predčasno glasovalo 22.433 volivcev oziroma 1,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. Podatke o volilni udeležbi za tretji dan pa bo Državna volilna komisija sporočila danes.

    Splošno glasovanje o zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, pa bo v nedeljo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Težko osebno in družbeno vprašanje

    Referendumsko vprašanje sprašuje, ali ima oseba, ki zaradi bolezni neznosno trpi, to osebno svoboščino, da sprejme odločitev o končanju lastnega življenja.
    Ali Žerdin 21. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Mediana

    Kakšno je javno mnenje pred referendumom? Izid bo odločila udeležba podpornikov

    Javno mnenje na strani uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nasprotniki bolj odločeni, da bodo volili.
    Barbara Eržen 20. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

    Prvi dan predčasno glasovalo 9308 volivcev

    Pri prejšnjem zakonodajnem referendumu se je prvega dne glasovanja udeležilo 6642 volivcev.
    19. 11. 2025 | 11:23
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Trezni razmislek pred referendumom

    Zakon se ukvarja s trpljenjem posameznikov v naši družbi, vendar ne vključuje pravih sistemskih rešitev in odpira nove nedopustne razlike.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Alenka, Janko in Vesna proti zdravniškemu paternalizmu

    Potrjen zakon bi zanjo pomenil nekaj povsem drugega kot pa trpečo smrt v samoti, ki jo je doletela.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mobing do smrti in neznosno trpljenje

    Žalosten sem, da smo polje tako pomembne odločitve postavili na 'nogometno igrišče'.
    15. 11. 2025 | 12:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Zakon o asistiranem samomoru

    Kdo je tisti, ki predlaga konec agonije?

    Naši zdravniki, ki nasprotujejo asistiranemu samomoru, nimajo toliko težav z bogom, imajo jih pa s stroko in samimi seboj.
    15. 11. 2025 | 10:00
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Recept dneva: Tako boste odslej pekli popoln šmorn

    Puhast kot oblak in rahlo karameliziran po robovih – šmorn iz pečice je ena tistih sladic, ki z nekaj preprostimi koraki postane prava razvada.
    Mateja Delakorda 21. 11. 2025 | 07:02
    Novice  |  Slovenija
    Varne hiše

    Narašča število tujk, ki so po poroki spoznale, da je mož nasilen

    Beg na skrito lokacijo varnih hiš je rešitev za ženske, ki trpijo nasilje. A prostora je manj kot je potreb.
    Mirt Bezlaj 21. 11. 2025 | 07:00
    Novice  |  Slovenija
    Pred referendumom

    Kaj smo v Delu pisali o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

    Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom. V zadnjem merjenju javnega mnenja je imel zakon visoko podporo.
    21. 11. 2025 | 06:50
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravila

    Zmanjkuje zelo učinkovitih antibiotikov: jih lahko zamenjamo z bakteriofagi?

    Bakteriofagi so lahko učinkoviti tudi pri bakterijah, odpornih proti več antibiotikom, pravi raziskovalec Stephen T. Abedon.
    Blaž Kondža 21. 11. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V glasbi me zanima pot, ne cilj

    Jadranka Juras je album Dva črna vrana je posnela, ko je skoraj prenehala peti.
    Zdenko Matoz 21. 11. 2025 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravila

    Zmanjkuje zelo učinkovitih antibiotikov: jih lahko zamenjamo z bakteriofagi?

    Bakteriofagi so lahko učinkoviti tudi pri bakterijah, odpornih proti več antibiotikom, pravi raziskovalec Stephen T. Abedon.
    Blaž Kondža 21. 11. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V glasbi me zanima pot, ne cilj

    Jadranka Juras je album Dva črna vrana je posnela, ko je skoraj prenehala peti.
    Zdenko Matoz 21. 11. 2025 | 06:00
