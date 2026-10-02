Kaj so narobe počeli v Svobodi, Novi Sloveniji in v SD?

Komisija ocenjuje, da je treba sistem političnega financiranja nadgraditi tako, da bo omogočal večjo transparentnost, bistveno boljšo sledljivost finančnih tokov in predvsem učinkovitejše zgodnje prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje. »S sistemskimi priporočili odpiramo temo, ki je pomembna za samo jedro zaupanja v demokratični sistem - kdo financira politično delovanje, po katerih poteh denar prihaja v politiko, in predvsem, ali lahko javnost tem finančnim tokovom dejansko sledi,« je na predstavitvi povedala predsednica KPK Katarina Brvar Strnad. Financiranje političnih strank in političnih aktivnosti samo po sebi ni problem, problem pa nastane takrat, ko ne vemo dovolj jasno, od kod denar prihaja, kdo stoji za posameznimi oblikami podpore in ali je mogoče ...