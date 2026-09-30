  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Kaj težave hrvaškega Studenca pomenijo za slovenske trgovine Kea

    Studenac v zapiranje trgovin in premeščanje zaposlenih. Namesto rasti Kea v rdečih številkah.
    Hrvaški studenac je od leta 2024 lastnik šentjurskega trgovca Kea. Foto Cropix Cropix
    Galerija
    Hrvaški studenac je od leta 2024 lastnik šentjurskega trgovca Kea. Foto Cropix Cropix
    Maja Grgič
    30. 9. 2026 | 16:40
    30. 9. 2026 | 16:53
    4:52
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Potgem ko so iz hrvaške trgovske družbe Studenac sporočili, da je sodišče v Splitu v torek izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka, smo preverili, kaj to pomeni za štajerskega trgovca Kea. Studenac je namreč od leta 2024 tudi večinski lastnik podjetja Kea, čigar poslovanje se je po hrvaškem prevzemu poslabšalo. Glede vpliva težav hrvaškega lastnika na poslovanje trgovca Kea, smo prejeli skop odgovor. »Kea je samostojna pravna oseba s sedežem v Sloveniji. Naše trgovine poslujejo kot običajno, z dobavitelji imamo sklenjene lastne pogodbe in smo z njimi v neposrednem stiku,« pojasnjujejo v v Kei. Od 34 trgovin tri poslujejo pod imenom STU Market ostale pa kot Kea. Hrvaški trgovec, ki je v lasti poljskega finančnega sklada Enterprise Investors, je leta 2024 prevzel tudi slovensko Keo, ...

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trije trgovci z dobičkom, Tuš globoko v minusu

    Trgovci z živili so objavili poslovne rezultate za leto 2025. Kako so poslovali?
    Maja Grgič 7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zapiranje trgovin obuja ideje o potrošniški zadrugi

    Poslovni modeli trgovcev se spreminjajo. Priložnost za obuditev živilske industrije.
    Maja Grgič 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mreža poslovalnic

    Slovensko trgovino pretresa novo zapiranje poslovalnic

    Tuš in Mercator zmanjšujeta število trgovin, Spar jih povečuje. Kaj bo s prodajo celjskega trgovca?
    Maja Grgič 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Virus hiv

    Virus hiv: 15-letnica vene na roki poimenovala zajtrk, kosilo in večerja

    Dve od sto nosečnic na Fidžiju imata virus hiv. Oblasti so zaradi širjenja virusa razglasile izredne razmere.
    29. 9. 2026 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poslansko vprašanje

    Janša pred lokalnimi volitvami Ljubljano orisal kot levičarski mamilaški raj

    Janez Janša je za porast uporabe drog in problematiko organiziranega kriminala posredno okrivil Luko Mesca, Zorana Jankovića in Roberta Goloba.
    Uroš Esih 29. 9. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Na priljubljeni plaži nasedel kit, okoli trupla kroži veliki beli morski pes

    Na priljubljeni plaži v avstralskem Perthu so v bližini trupla kita opazili ogromnega belega morskega psa.
    29. 9. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan ponuja drugačno pot do nižjih računov

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    trgovinastudenacKea

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Akos

    Koliko dejansko stane pošiljanje paketov v tujino in koliko traja?

    Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je izvedla praktično raziskavo cen in trajanj pošiljanja manjših paketov v tujino.
    30. 9. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    700 namesto 1200 evrov ni bilo dovolj za dogovor; kdo bo sodil zdaj?

    Vodstvo lige ABA je sporočilo, da se bo tekmovanje z 2. krogom začelo, še zdaj pa ni jasno, kdo bo delil pravico, potem ko je dogovor s sodniki padel v vodo.
    Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 17:02
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj glasba razkriva o človeških možganih

    Raziskovalci so želeli ugotoviti, kako glasba vpliva na možgane v zelo različnih časovnih okvirih, od dolgoletnega poslušanja do delčkov sekunde.
    30. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Evropska industrija je v boljšem stanju, kot bi si mislili

    Podjetja, ki so najbolj izpostavljena Kitajski, imajo težave. A številna se tudi prilagajajo.
    The Economist 30. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Strokovni svet

    Reformo vzgoje in izobraževanja bosta snovala tudi Možina in Primc

    Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je imenoval 26-članski Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
    Špela Kuralt 30. 9. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj glasba razkriva o človeških možganih

    Raziskovalci so želeli ugotoviti, kako glasba vpliva na možgane v zelo različnih časovnih okvirih, od dolgoletnega poslušanja do delčkov sekunde.
    30. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Evropska industrija je v boljšem stanju, kot bi si mislili

    Podjetja, ki so najbolj izpostavljena Kitajski, imajo težave. A številna se tudi prilagajajo.
    The Economist 30. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Strokovni svet

    Reformo vzgoje in izobraževanja bosta snovala tudi Možina in Primc

    Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je imenoval 26-članski Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
    Špela Kuralt 30. 9. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska raziskava dosegla pomemben mejnik

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čakate na pravi trenutek za naložbo? Tudi čakanje ima svojo ceno

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo