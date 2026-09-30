Kaj težave hrvaškega Studenca pomenijo za slovenske trgovine Kea

Potgem ko so iz hrvaške trgovske družbe Studenac sporočili, da je sodišče v Splitu v torek izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka, smo preverili, kaj to pomeni za štajerskega trgovca Kea. Studenac je namreč od leta 2024 tudi večinski lastnik podjetja Kea, čigar poslovanje se je po hrvaškem prevzemu poslabšalo. Glede vpliva težav hrvaškega lastnika na poslovanje trgovca Kea, smo prejeli skop odgovor. »Kea je samostojna pravna oseba s sedežem v Sloveniji. Naše trgovine poslujejo kot običajno, z dobavitelji imamo sklenjene lastne pogodbe in smo z njimi v neposrednem stiku,« pojasnjujejo v v Kei. Od 34 trgovin tri poslujejo pod imenom STU Market ostale pa kot Kea. Hrvaški trgovec, ki je v lasti poljskega finančnega sklada Enterprise Investors, je leta 2024 prevzel tudi slovensko Keo, ...