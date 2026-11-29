Luka Mesec je v kampanji za ljubljanskega župana obljubljal precejšen poseg v dosedanji model upravljanja prestolnice. Med njegovimi napovedmi so brezplačni vrtci za vse otroke, pet odstotkov mestnega proračuna za soseske, štiri nove stanovanjske soseske, omejevanje turističnega oddajanja stanovanj in prenova javnega prometa. Napovedal je tudi, da nekaterih projektov aktualnega župana Zorana Jankovića ne bi nadaljeval. Kaj bi se po njegovih obljubah spremenilo v življenju Ljubljančanov?

Luka Mesec je župansko kampanjo gradil na obljubi, da bo Ljubljana postala dostopnejše mesto za ljudi, ki v njej živijo, ne zgolj za turiste, investitorje in najpremožnejše. Program je razdelil na štiri glavne vsebinske sklope: Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočno Ljubljano ter zeleno in varno mesto.

Med najodmevnejšimi napovedmi je brezplačen vrtec za vse ljubljanske otroke, ki bi ga uvedel že v prvem letu mandata. Po njegovem je vrtec prva stopnja izobraževanja, zato stroški zanj ne bi smeli biti finančno breme za družine.

S tem bi se spremenil sedanji sistem plačevanja vrtca, v katerem starši prispevajo glede na dohodkovni razred, del stroškov pa krije občina. Brezplačnost bi veljala za vse ljubljanske otroke, ne glede na dohodke staršev.

Štiri nove stanovanjske soseske in omejitev Airbnbja

Stanovanjsko problematiko je Mesec postavil med glavne prednostne naloge svojega programa. Napovedal je gradnjo štirih novih stanovanjskih sosesk, in sicer v Stanežičah, Šentvidu, Bizoviku in ob Cesti dveh cesarjev.

Zagovarja gradnjo celovitih sosesk, v katerih bi poleg stanovanj zagotovili tudi vrtce, šole, zelene površine in javni prevoz. Del stanovanj bi bil namenjen javnemu najemu, del socialno ogroženim, del pa prodaji po dostopnejših cenah. Predstavil je tudi možnost odkupa stanovanj po modelu rent-to-buy, pri katerem bi najemniki sčasoma postali lastniki.

Med ukrepi za povečanje ponudbe stanovanj je napovedal vzpostavitev evidence praznih stanovanj, javno najemno službo in spodbude za lastnike, da bi prazne nepremičnine ponudili dolgoročnim najemnikom.

Posegel bi tudi na področje kratkotrajnega turističnega oddajanja. V Ljubljani bi ga omejil na največ 60 dni na leto, v najbolj obremenjenih predelih mesta pa na 30 dni. Pri tem bi zahteval ustrezna dovoljenja in soglasja sosedov. Njegov cilj je zmanjšati število stanovanj, ki se namesto za dolgoročno bivanje uporabljajo za turistično oddajanje.

Pet odstotkov mestnega proračuna za soseske

Pomemben del Meščevega programa je drugačen način upravljanja mesta. Napovedal je, da bi najmanj pet odstotkov mestnega proračuna vsako leto namenil projektom v četrtnih skupnostih.

O porabi tega denarja bi odločali prebivalci, mestna uprava pa bi jim pomagala pri pripravi in izvedbi projektov. Med prednostnimi nalogami so ureditev parkirišč, obnova otroških in športnih igrišč, parki, pločniki, javna razsvetljava in druge javne površine.

Vsaka soseska bi po njegovih napovedih v prvem letu mandata dobila razvojni načrt, pripravljen skupaj s prebivalci. Z njim si želi uveljaviti načelo, da o razvoju mesta ne odloča samo župan, ampak tudi ljudje, ki živijo v posameznih soseskah.

Program vključuje tudi načelo 15-minutnega mesta. To pomeni, da bi morali imeti prebivalci v največ 15 minutah hoje ali kolesarjenja dostop do osnovnih storitev, kot so vrtci, šole, zdravstvene storitve, trgovine in zelene površine.