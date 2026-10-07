Kaj vse obljublja kranjski župan Rakovec

Matjaž Rakovec je na današnji predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med načrtovanimi projekti sta tudi ureditev avtobusnega postajališča v središču mesta in zgraditev kulturne dvorane. Rakovec bo tudi tokrat nastopil kot kandidat stranke SD.

Kot je dejal Rakovec, je Kranj po njegovem mnenju mesto z največjo kakovostjo življenja in njegova vizija je, da to ohranijo ter nadgradijo. Slogan njegove volilne kampanje bo »Gradimo Kranj na rezultatih, z izkušnjami in za prihodnost«. Spomnil je, da se je v njegovih dveh dosedanjih mandatih izvedlo več kot 400 projektov v skupni vrednosti več kot 150 milijonov evrov.

Največji projekt: gorenjska bolnišnica

Poleg tega je veliko projektov še v realizaciji. »Zelo gledamo na to, da pridobivamo evropska sredstva, zato se nekatere zadeve zavlečejo dlje časa. Zgolj z lastnimi sredstvi pa zagotovo ne bi mogli izvesti toliko investicij, kot smo jih,« je dejal. Med drugim je bilo za več kot 30 milijonov evrov investicij v šole, trenutno poteka več kot 30 milijonov evrov vredna investicija v komunalno in infrastrukturo Gorki 3 ter od 15 do 20 milijonov evrov vredna investicija v industrijsko cono Hrastje.

Prenovljenih je bilo veliko cest in mostov. S takim tempom želijo nadaljevati tudi v prihodnje, je napovedal Rakovec. Med največjimi projekti naslednjega mandata je izpostavil gorenjsko bolnišnico. Ta projekt, ki zahteva tudi ureditev cestne in vodovodne infrastrukture, bo dodobra spremenil sliko občine, je prepričan Rakovec.

Obeta se tudi gradnja več garažnih hiš pa projekt Severna vrata z novimi prostori za zdravstveni dom, nova ledna dvorana, preureditev avtobusnega postajališča v centru in koncertna dvorana. Prav slednja dva projekta sta med občani med najtežje pričakovanimi. O koncertni dvorani se govori že vrsto let, zdaj pa se je pokazala možnost za njeno gradnjo na območju Stare Save, kjer zasebni lastnik snuje stanovanjsko in poslovno gradnjo. Bo pa o tem moral v začetku prihodnjega leta najprej odločati novi mestni svet, je pojasnil Rakovec.

Tudi na tokratnih volitvah bo nastopil kot kandidat SD. Morebitne podpore drugih strank vsaj za zdaj še nima. SD pa je že sestavila tudi kandidatno listo za mestni svet z vsemi 33 kandidati.

Zgolj štirje protikandidati

Takoj za Rakovcem so aktualna podžupanja Manja Zorko, Sebastjan Gubič, Nataša Majcen in Primož Terplan. Glede na število že napovedanih županskih kandidatov v Kranju Rakovec računa, da bo volilna kampanja precej pestra. Upa, da bo čim bolj poštena, ampak že začeto udarjanje proti njemu ne kaže na to.

»Verjamem, da bo kampanja korektna, pozitivno usmerjena, da bomo gledali v prihodnost, kaj bomo naredili, in se pohvalili s tem, kar smo ustvarili, ker tega je res ogromno,« je dejal Rakovec. Trenutno ima javno najavljene štiri protikandidate. To so njegov nekdanji podžupan Janez Černe kot neodvisni kandidat, Irena Dolenc s podporo NSi, SLS in Fokusa, Tomaž Krišelj s podporo Stranke generacij ter Vekoslav Panigaz s podporo stranke Resnica.