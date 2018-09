Kaj vse vemo o arbitražnih stranpoteh

Četudi je bila argumentacija pravne službe evropske komisije (EK) kar pričakovana, je objava njenih ocen vnesla nekaj nove dinamike v razprave o arbitražni razsodbi. Predvsem zato, ker se pokazala utemeljenost slovenskih očitkov Hrvaški. Peter Žerjavič, Janez Tomažič Kakšno vlogo ima pravna služba EK v slovensko-hrvaški zadevi? Pravna služba je vpliven notranji oddelek evropske komisije. Skrbi, da so odločitve evropske komisije skladne s pravom EU, svetuje ji pri pripravi ...

