Kajzer o možnem referendumu: Članstvo v Natu je za Slovenijo ključno

Potem ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v Natu lahko izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, je zunanji minister Tone Kajzer poudaril, da je zavezništvo temelj varnosti Slovenije. V SD so predlog označili za poskus preusmeritve pozornosti, Levica bi izstop iz Nata podprla.

»Takšnih notranjepolitičnih stvari ne komentiram,« je v odgovoru na vprašanje o morebitnem referendumu o članstvu v Natu po seji vlade dejal Kajzer in poudaril, da je zavezništvo temelj varnosti Slovenije. »Tako da je članstvo v Natu za Slovenijo ključno,« je dejal.

Dodal je, da na vladi danes niso govorili o tem, kako bo država izpolnjevala zaveze do Nata. Glede na nedavno objavljene ocene zavezništva bo namreč Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za osnovne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka BDP. Ob tem so pri Natu zapisali, da se je nova vlada zavezala, da bo izpolnila zaveze z lanskega vrha v Haagu, ko so se voditelji dogovorili, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo in varnost zvišali na pet odstotkov BDP.

Odziv opozicije

Podpredsednik SD in strankin poslanec Luka Goršek je v odzivu na morebiten referendum o članstvu Slovenije v Natu ocenil, da gre pri tem za poskus Stevanovića, da bi preusmeril pozornost od poročanja o njegovih nepravilnostih in nepravilnostih njegovih poslancev. Dodal je, da je Stevanović s svojim položajem »del aktualne koalicije, tako da se morajo fantje sami dogovoriti, kako bodo izvedli referendum o izstopu iz Nata«.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je poudarila, da stranka od nekdaj zagovarja izstop iz Nata, saj da Sloveniji članstvo v zavezništvu ne koristi. »Za orožje ni problema [...] na drugi strani pa nimamo denarja za naše ljudi, za ustvarjalce, za upokojence [...] in zaradi tega v Levici menimo, da moramo spodbujati in krepiti lastno obrambo, ne pa plačevati zavez v Natu,« je dejala in opozorila, da predlog Stevanovića z omenjenim nima nobene zveze. »Predlog je prišel izključno zato, ker ne ve več, kako bi se ubranil pred obtožbami njegovega poslanca Mijiča,« je dejala. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijič se namreč zaradi dolgov do delavcev in države spoprijema z zahtevo za odstop.

Kljub temu se Asta Vrečko veseli predloga o referendumu. »Podarjenemu konju se ne gleda v zobe. Če referendum bo, bo Levica z veseljem sodelovala in agitirala zato, da Slovenija končno izstopi iz Nata,« je dodala.