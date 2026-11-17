Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes kot prvi minister aktualne vlade v DZ zagovarjal pred očitki iz interpelacije. Svoboda, SD in Levica so jo vložile, ker menijo, da je minister v zvezi s politiko do Izraela kršil zakon o zunanjih zadevah. Kajzer je v odgovoru, ki ga je oktobra posredoval v DZ, vse očitke zavrnil.

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Opozicijske stranke so interpelacijo uradno vložile 21. septembra. Kot so zapisale, Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave EU, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu.

Ministru očitajo tudi nezadostno obveščanje DZ in s tem kršitev zakona o zunanjih zadevah in zakona o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU. Kajzer je v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrnil.

Glede slovenskega nasprotovanja skupni izjavi EU je zapisal, da je možnost države članice EU, da v postopku usklajevanja izrazi pomisleke ali se posamezni izjavi ne pridruži, uveljavljanje te možnosti pa samo po sebi ne pomeni odmika od skupnih evropskih vrednot, nasprotovanja ciljem EU ali spremembe dosedanjih zunanjepolitičnih stališč.

Svoboda, SD in Levica so interpelacijo vložile, ker menijo, da je minister v zvezi s politiko do Izraela kršil zakon o zunanjih zadevah. FOTO: Borut Živulovič/Reuters

Glede očitkov o kršenju zakona o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU in zakona o zunanjih zadevah je v odgovoru poudaril, da je vlada odgovorna za izvajanje zunanje politike v okviru zakonov in splošnih usmeritev DZ, medtem ko za vsako posamezno odločitev v tem okviru ni potrebno novo parlamentarno pooblastilo.

Za današnjo razpravo o interpelaciji je predvidenih skoraj 14 ur. DZ bo o njej glasoval po koncu razprave, upoštevaje razmerja v parlamentu pa bo zunanji minister najverjetneje ostal na položaju.