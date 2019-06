Kako bi obalno cesto uredili župani?

»Na pobudo izolskega župana sva se odločila povabiti vse župane slovenskih mestnih občin, da si z morske strani ogledajo obalno cesto. Zanimivo bo slišati, kako oni gledajo na njeno prihodnjo ureditev,« je povedal koprski župan Aleš Bržan. Gostitelja bosta deseterico županov, če se bodo odzvali vabilu, v juliju popeljala s turistično ladjico po zalivu med Koprom in Izolo.



Izolska in koprska občina namreč pripravljata regionalni prostorski načrt za obalno cesto, v okviru česar bodo predvidoma izvedli tudi natečaj vsebinskih rešitev za ta prostor. Vanj pa ne bo vključen otok pred izolsko obalo, o uresničitvi katerega bodo odločali ločeno.



Marca letos so se o ureditvi obalne ceste med Koprom in Izolo, ki so jo zaprli pred več kot dvema letoma, izrekli tudi vsi sodelujoči v akciji, ki jo je koordiniralo Kulturno-izobraževalno društvo Pina. Vključilo se je 618 ljudi, poleg posameznikov tudi društva in šole. Izkazalo se je, da bi udeleženci na nekdanji cesti najraje imeli kolesarsko stezo, pešpot, pomole, igrišča, športno infrastrukturo, zelenice, ohranili pa bi tudi drevored.



Koprska občina sicer načrtuje tudi ureditev obalnega pasu med izlivom Badaševice in Žusterno. Za ta namen je v prihodnjih dveh letih predvidenih več kot tri milijone evrov. Naložbo naj bi končali v maju leta 2020. Poskrbeli naj bi za nov nasip in skalomet v morje. S tem bi pridobili nove obalne površine in infrastrukturo. Tako bi Koper dobil največjo plažo doslej.