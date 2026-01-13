Kako bi politične stranke reševale ključna razvojna vprašanja države

Na soočenju, ki so ga organizirale gospodarska in kmetijska združenja, je devet predstavnikov političnih strank predstavilo svoje poglede na davčno politiko, demografijo in zdravstvo, infrastrukturne izzive ter razvoj države.

Predstavniki devetih političnih strank imajo pogosto podobne poglede na razvojne izzive Slovenije: strinjajo se o potrebi po razbremenitvi dela, nujnosti poenostavitve dolgotrajnega pridobivanja dovoljenj za infrastrukturo, uvajanju digitalizacije. Poti do ciljev so večkrat različne, ključna pa so sposobnost izvajanja ukrepov in njihovi dejanski učinki. Kaj so povedali?