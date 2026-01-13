  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Kako bi politične stranke reševale ključna razvojna vprašanja države

    Devet predstavnikov političnih strank je predstavilo svoje poglede na davke, demografijo in zdravstvo, infrastrukturo ter razvoj države.
    Gospodarski krog je pripravil soočenje predstavnikov devetih političnih strank o glavnih razvojnih vprašanjih Slovenije.
    Gospodarski krog je pripravil soočenje predstavnikov devetih političnih strank o glavnih razvojnih vprašanjih Slovenije.
    Nejc Gole
    13. 1. 2026 | 17:27
    13. 1. 2026 | 17:42
    13:34
    Na soočenju, ki so ga organizirale gospodarska in kmetijska združenja, je devet predstavnikov političnih strank predstavilo svoje poglede na davčno politiko, demografijo in zdravstvo, infrastrukturne izzive ter razvoj države.

    Predstavniki devetih političnih strank imajo pogosto podobne poglede na razvojne izzive Slovenije: strinjajo se o potrebi po razbremenitvi dela, nujnosti poenostavitve dolgotrajnega pridobivanja dovoljenj za infrastrukturo, uvajanju digitalizacije. Poti do ciljev so večkrat različne, ključna pa so sposobnost izvajanja ukrepov in njihovi dejanski učinki. Kaj so povedali?

