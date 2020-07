Kako bo delovala in kako ravnati, ko bo prispelo opozorilo

Ljubljana – Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, ki jo prilagaja podjetje RSteam, se bo imenovala #OstaniZdrav, so razkrili na ministrstvu za javno upravo in predstavili njene podrobnosti v želji, da bi si jo prostovoljno namestilo čim več posameznikov. Kdaj bo mobilna aplikacija na voljo?Prilagoditev nemške aplikacije naj bi bila pripravljena do 1. avgusta, nato pa je od Googla in Appla odvisno, kako hitro jo bosta preverila in uvrstila v svoji digitalni trgovini. Predvideva se, da bi lahko bila na voljo sredi avgusta. Posameznik si jo bo lahko namestil tako kot vse druge mobilne aplikacije. Na voljo bo za telefone z ...