FOTO:Kako bo minister uresničil obljubo?

Na piranski občinski upravi načrtujejo, da bodo konec poletja že pridobili gradbeno dovoljenje za ribiško pristanišče na Seči, za kar se bodo prijavili na razpis za dobra dva milijona evrov evropskega denarja. Nejasna pa ostaja usoda Jernejevega kanala, za ureditev katerega na občini priznavajo, da nimajo zagotovljenega denarja. Če jim ga do oktobra ne bo uspelo najti, naj bi kanal prevzelo ministrstvo. Rešitev za ribiški mandrač na Seči, ki se nahaja ob izlivu Jernejevega kanala, je po uskladitvi občine z vsemi pristojnimi ministrstvi – od okoljskega do kmetijskega ter kulturnega – in Krajinskim parkom Sečoveljske ...

