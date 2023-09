Kako bo šola širila obzorja, je odvisno od lokacije

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okrožnici osnovnim šolam svetovalo, da zaradi naraščajočega števila otrok, ki se ne udeležujejo dni dejavnosti, kadar je treba kaj doplačati, te obvezne vsebine organizirajo kar na svojih šolah.

Hkrati se sklicujejo na koncept dni dejavnosti, kjer pa piše, da naj bi učenci vsaj enkrat na leto denimo obiskali filmsko ali dramsko gledališče. To je za šolo v Ljubljani precej lažje kot pa za oddaljeno podeželsko šolo, kjer prevoz stane precej več kot vstopnica za izbrano prireditev.

Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Sem spadajo kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi. Ministrstvo je v okrožnici opozorilo, da se pri dnevih dejavnosti pojavlja vse več nepotrebnih vsebinskih in organizacijskih težav, da so pogosta vprašanja staršev, ali je treba izvedbo dni dejavnosti posebej plačati, torej prevoz, vstopnice, dodatno prehrano …