Kako bodo občine pomagale pri plačilu položnic

Med občinami, v katerih so januarja gospodinjstva za daljinsko ogrevanje pred vladno zamejitvijo cene toplote prejela vrtoglave položnice, so se na vrh lestvice zavihteli v Trbovljah, Mariboru, na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Novi Gorici. Preverili smo, kako se bo vladna odločitev o zamejitvi variabilnega dela cene toplote na 98,70 evra za megavatno uro (brez DDV) oziroma 108,07 evra (z DDV) poznala na februarskih položnicah. Nekatere občine so že sprejele konkretne ukrepe pomoči gospodinjstvom, drugje o tem niso niti razmišljali. V Ljubljani, denimo, pa bo cena ogrevanja do aprila ostala nespremenjena.