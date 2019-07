Kako deluje zdravstveno zavarovanje v EU in drugih državah?

Katere so pravice do nujnega zdravljenja v tujini?



Kako to zavarovanje deluje v državah EU in drugod?

Klemen Ganziti, direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, pravi, da imajo zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, med začasnim bivanjem v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. FOTO: Osebni arhiv

Kako je s povračilom stroškov, če sami plačamo nujne zdravstvene storitve v tujini?

Avtor: Marko Kočevar

Česa evropska zdravstvena kartica ne krije?

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo med začasnim bivanjem v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja, pojasnjuje Klemen Ganziti, direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS.V članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter Švici imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve z evropsko kartico. (Od dneva izstopa Združenega kraljestva iz EU, brexita, ne bo več mogoče uveljavljati zdravstvene storitve v tej državi z evropsko kartico. Rok za sporazumen izstop je trenutno podaljšan do 31. oktobra letos.)V državah, s katerimi je Slovenija sklenila meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči. Te storitve uveljavljajo z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom, v Avstraliji pa je treba k evropski kartici priložiti tudi potni list. V drugih državah (Egiptu, Tuniziji, Turčiji, ZDA …) imajo zavarovane osebe pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči, toda v teh državah evropska kartica ne velja, zato svetujemo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovane osebe plačajo v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju, ZZZS v upravičenih primerih povrne v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Zavarovane osebe morajo zahtevku za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini predložiti tudi originalne račune in medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, odpustno pismo, recepte za zdravila).Ta kartica ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino, stroškov zdravstvenih storitev turističnih in drugih zasebnih ambulant, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže, prav tako ne stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod, stroškov participacije oziroma stroškov obveznih doplačil, v večini tujih držav tudi ne stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani).