Kako do denarja za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana – Poglavitni vzrok za to, da zakona o dolgotrajni oskrbi ob vse večjih potrebah po njem tudi po skoraj dveh desetletjih obljub in priprav še ni, je, da nobeni vladi doslej ni uspelo najti širše sprejemljivega kompromisa o financiranju. Tudi glede predloga zakona, ki je ta čas v javni obravnavi, je kar nekaj pomislekov. Minister za delo Janez Cigler Kralj nasprotuje dodatni obremenitvi plač, finančni minister Andrej Šircelj opozarja na neusklajenost z njegovim resorjem, zdravstveni minister Tomaž Gantar pa vztraja, da je njihov predlog najbolj pravičen in solidaren.»Pojavljajo se številna vprašanja, tudi nasprotujoča ...