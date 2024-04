Kako do dostojnih pokojnin in hkrati vzdržnega sistema

V nadaljevanju preberite:

Zakaj posameznik, ki je izpolnil pogoje za upokojitev in še naprej dela, ne more prejemati polne pokojnine? Poslanci SDS so prepričani, da to ni prav, zato so vložili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Istega že drugič v dobrega pol leta, kot so utemeljili, tudi zato ker koalicija v tem času ni naredila na tem področju nič. Kljub številnim napovedim vlada še ni obravnavala izhodišč za pokojninsko reformo, ki jo je država v načrtu za okrevanje in odpornost napovedala za začetek leta 2025. Kje se zatika?